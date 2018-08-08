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Михаил Саакашвили. Архивное фото.

"Сорвался с поводка": США признались, что потеряли контроль над Саакашвили в августе 2008

© AFP 2018 / Saul LOEB
Кавказ
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Темы:
Десятая годовщина начала войны в Южной Осетии (21)
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По словам Иванова, в то время занимавшего пост вице-премьера РФ, Райс после событий августа 2008 года утверждала, что американцы не стоят за нападением на Южную Осетию. Также он считает, что последующее развитие событий и реакция на это Запада показали, что все прекрасно понимали, кто виновник этой ситуации.

СУХУМ, 8 авг — Sputnik. Кондолиза Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, впоследствии признала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в отношении Южной Осетии "сорвался с поводка", заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает РИА Новости.

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"Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Но в частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", — рассказал Иванов.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Темы:
Десятая годовщина начала войны в Южной Осетии (21)



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