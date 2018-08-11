В Армении арестовали брата экс-премьера страны

В качестве меры пресечения в отношении Генриха Абрамяна избран арест. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия.

СУХУМ, 11 авг — Sputnik. Суд общей юрисдикции Еревана арестовал брата бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна — Генриха (Джоника) Абрамяна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия, подтвердила Sputnik Армения пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

"Суд применил в отношении Абрамяна арест на два месяца", — сказала Оганджанян.

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Генриху Абрамяну накануне было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила, что 6 августа обнаружила на территории бывшего механико-ремонтного завода в селе Мхчян Араратской области, фактически принадлежащего экс-премьеру Овику Абрамяну, большое количество оружия. В этот день Генрих Абрамян был задержан.

По версии следствия, Абрамян по предварительному сговору с Амбиком Геворкяном, которому по документам принадлежит территория завода, хранил здесь семь автоматов, три ручных пулемета, две снайперские винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, самозарядный карабин, нарезное охотничье ружье, самодельный пистолет, около 3 тысяч патронов.

Следователи предполагают, что найденное оружие могло быть использовано во время разгона митингов в марте 2008 года.