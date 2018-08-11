23:29 11 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.91
  • EUR76.68
Поиск
Овик Абраамян

В Армении арестовали брата экс-премьера страны

PHOTOLURE
Кавказ
Получить короткую ссылку
20 0 0

В качестве меры пресечения в отношении Генриха Абрамяна избран арест. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия.

СУХУМ, 11 авг — Sputnik. Суд общей юрисдикции Еревана арестовал брата бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна — Генриха (Джоника) Абрамяна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия, подтвердила Sputnik Армения пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.

"Суд применил в отношении Абрамяна арест на два месяца", — сказала Оганджанян.

Президент Армении Роберт Кочарян во время своего визита в Россию.
© Sputnik . Сергей Гунеев
В Армении арестовали экс-президента Кочаряна

Генриху Абрамяну накануне было предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

Ранее Служба национальной безопасности Армении заявила, что 6 августа обнаружила на территории бывшего механико-ремонтного завода в селе Мхчян Араратской области, фактически принадлежащего экс-премьеру Овику Абрамяну, большое количество оружия. В этот день Генрих Абрамян был задержан.

По версии следствия, Абрамян по предварительному сговору с Амбиком Геворкяном, которому по документам принадлежит территория завода, хранил здесь семь автоматов, три ручных пулемета, две снайперские винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, самозарядный карабин, нарезное охотничье ружье, самодельный пистолет, около 3 тысяч патронов.

Следователи предполагают, что найденное оружие могло быть использовано во время разгона митингов в марте 2008 года.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Хакер за монитором компьютера, иллюстративное фото
    Секретов нет

    Центр анализа и расследования кибератак и компания Documentolog прокомментировали ситуацию вокруг сообщений об уязвимости в системе документооборота Казахстана.

  • Видео момента взрыва в центре Бишкека появилось в соцсетях
    Момент взрыва

    В Facebook появилось видео момента взрыва на улице Исанова в Бишкеке, при котором пострадал бизнесмен Александр Гайдуков.

  • Нефтяные цистерны, архивное фото
    Слухи не комментируем

    Белнефтехим отказался комментировать слухи о том, что Россия может ограничить беспошлинные поставки нефти и газа в Беларусь с IV квартала этого года.

  • Перрон Центрального вокзал в Киеве
    До Таллина не далеко

    Маршрут поезда Киев – Рига, который будет также проходить через Минск и Вильнюс, планируется продлить до Таллина.

  • Олег Матвейчев, архивное фото
    За корочку хлеба

    Население, которое уезжает из Прибалтики в Великобританию, может заменяться гражданами Украины, которых гонит нищета, заявил политолог.

  • Школа
    Великий и могучий

    Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию - РУДН и Россотрудничество проведут курсы для преподавателей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018. Прыжки в воду. Финал женской вышки 10 метров. Селин Мария Ван Дуйн, Нидерланды (8 августа 2018) Эдинбург
Яркие кадры с Чемпионата Европы по водным видам спорта
Очевидцы сняли на видео полет угнанного в США лайнера Q400
Очевидцы сняли на видео полет угнанного в США лайнера Q400
Сколько мест в детских садах Абхазии
"В очередь!": ситуация с детсадами в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia