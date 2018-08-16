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Вопрос в политической воле: бюджет Армении стремительно пополняется

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Кавказ
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Дополнительный сбор налогов, намеченный на 2018 год, уже выполнили за семь месяцев работы.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. За последние 100 дней госпроверки вернули в госбюджет Армении в 8-9 раз больше денег, чем за весь 2017 год. Об этом заявил журналистам после заседания правительства глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян, передает Sputnik Армения.

Президент Армении Роберт Кочарян во время своего визита в Россию.
© Sputnik . Сергей Гунеев
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Служба нацбезопасности всегда работает профессионально, вопрос в политической воле властей. И здесь многое изменилось, заявил он. На вопрос, что он имеет в виду, Ванецян ответил коротко: "Все". На просьбу пояснить сказанное, Ванецян попросил не ждать от него политических заявлений, учитывая, какое ведомство он возглавляет.

В свою очередь, глава Комитета госдоходов Давид Ананян заявил, что в 2018 году было намечено собрать налогов и пошлин на 107 миллиардов драмов (чуть больше 220 миллионов долларов) больше, чем в 2017-м. Этот показатель уже выполнен, несмотря на то, что прошло всего семь месяцев, заявил он.

Теги:
бюджет, налоги, Никол Пашинян, Армения


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