Глава Ингушетии намерен подать в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил в понедельник 24 июня, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.

"Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", цитирует Евкурова РИА Новости.

Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики. При этом он отметил, что за годы под его руководством в регионе удалось победить терроризм и добиться мира.

Евкурова назначили и.о. главы Ингушетии 30 октября 2008 года после отставки Мурата Зязикова. Полномочия Евкурова на посту главы республики истекают в 2023 году.