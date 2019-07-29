С душком: на что направлены военные учения Agile Spirit 2019 в Грузии

Учения Североатлантического альянса в Грузии "Проворный дух – 2019" (Agile Spirit -2019) в очередной раз демонстрируют намерение Соединенных Штатов подтолкнуть Грузию к военному конфликту с Россией.

Александр Хроленко, военный обозреватель – для Sputnik Абхазия

Международные учения Agile Spirit 2019 проходят на территории Грузии 27 июля – 9 августа. В них участвует более 3000 военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО – Грузии, США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Норвегии, Бельгии, Турции, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Литвы. Декларируемая цель маневров – повышение взаимосовместимости между странами-участниками, и усиление оперативных возможностей при планировании и выполнении операций. Ранее в Минобороны Грузии отмечали, что учения внесут вклад в сохранение стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря.

В действительности, над акваторией Черного моря реет лишь один патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon (ВМС США), количество сухопутных "варягов" и греков не переходит в качество военных операций, и маневры Agile Spirit 2019 в целом служат дестабилизации вполне благополучного, мирного региона. Неслучайно же в учениях не участвуют такие серьезные гаранты региональной стабильности, как Азербайджан, Армения и Россия.

Полагаю, военная активность американцев и их союзников вблизи южных границ России резко пошла бы на убыль, если бы у границ США появились российские ракетные комплексы (разумеется, для сохранения стабильности в регионе). И многодневный визит главы МИД России Сергея Лаврова на Кубу и в другие страны Латинской Америки, начавшийся 23 июля, можно рассматривать с разных позиций.

Легенды августа

Девятые ежегодные учения Agile Spirit 2019 проходят под совместным руководством ВС Грузии и Европейского командования Вооруженных сил США. Вроде бы, все разговоры об успешной совместимости грузинских войск со стандартами НАТО должны были уйти в прошлое. Но некоторые эксперты в Тбилиси до сих пор заявляют: "С помощью США и НАТО, включая совместные учения, произошло формирование современной грузинской армии… Сегодня квалификация грузинских военных соответствует высшим стандартам, существующим в данной сфере, и они могут принимать участие в обеспечении глобальной безопасности".

Даже спортивные состязания подразумевают обязательную победу над соперником. И военные учения, безусловно, направлены не в пустоту, а против условного, но конкретного противника, которым у США и Грузии в Кавказском регионе могут быть только Россия и ее союзники. На этом фоне "проворный дух" НАТО в грузинских горах выглядит крайне неоднозначно, и чреват последствиями для всех участников военных игр.

Официальная церемония открытия прошла на базе 2-й пехотной бригады в Сенаки (Западная Грузия). В дальнейшем локациями НАТО станут полигоны Орполо (регион Самцхе-Джавахети) и Вазиани недалеко от Тбилиси. Сценарий учений включает командно-штабные и полевые учения с боевыми стрельбами, и элементами маневров в оборонительных и наступательных операциях.

Собственно, "играть мускулами" Тбилиси практически негде: протяженность республики с запада на восток около 400 километров, с севера на юг – не более 200 километров. Возможности полигонов позволяют отрабатывать разве что военно-полицейские операции.

Возможно, грузинская сторона считает "добавочной стоимостью" маневров передачу бесценного боевого опыта специалистов США и НАТО. Тех самых, что неделей ранее утопили в ходе учений на Яворовском полигоне под Львовом экипаж БМД-2 аэромобильной бригады ВСУ. С учетом высокой плавучести и маневренности боевой машины десанта, инструкторам альянса надо было иметь особый опыт, чтобы навсегда отправить украинских военнослужащих на дно водоема (трое погибших). Достижение невероятное, с учетом высокой плавучести и маневренности боевой машины десанта.

Против кого "содружество"

Сторонники реваншистской политики в Тбилиси не могут выйти за пределы реальности. Безопасность "мятежных" с грузинской точки зрения соседей подкреплена всей экономической и военной мощью России, включая ядерное оружие. Учитывают ли этот факт участники учений Agile Spirit 2019?

Россия не присматривает за учениями НАТО в Грузии со стратегических бомбардировщиков Ту-160, как это было ранее в Балтийском море. Вероятно, многонациональные войска альянса такого внимания не заслуживают. И все же РФ при необходимости способна эффективно проецировать силу за многие сотни километров от своей территории, пример тому – борьба с террористами в Сирии.

Если количество "мускулов" альянса у российских границ в Грузии однажды трансформируется в качество, "достойным партнерам" можно будет рассчитывать только на чудесное спасение..

Россия не раз заявляла о несовместимости членства Грузии в НАТО и восстановлении добрых отношений. С другой стороны, вопреки готовности Грузии вступить в НАТО уже в 2019 году, внутри альянса нет консенсуса о предоставлении Тбилиси Плана действия по членству (ПДЧ). И неизвестно, сколько лет или десятилетий Грузия будет наращивать связи с альянсом.

Закрывая глаза на геополитические реалии, Тбилиси может сколь угодно долго идти "курсом в НАТО". Милитаризация никогда не способствовало развитию и благоденствию того или иного региона планеты. "Отрыв" Грузии от России – это не объективная потребность грузинского народа, а всего лишь следствие корыстной и безжалостной к местным жителям политики заокеанских партнеров. Развитие военной инфраструктуры, несоразмерной потребностям компактной республики, недавние учения США и альянса Georgia Exercise, Noble Partner, текущие маневры Agile Spirit – по сути, шаги грузинского государства к краю пропасти.

И еще раз напомню, Соединенные Штаты не помогли Грузии в августе 2008 года, хотя за неделю до начала боевых действий в Южной Осетии завершились совместные военные учения "Немедленный ответ – 2008" в Вазиани с участием 1000 американских военнослужащих, которые оставались на грузинской территории и после маневров.