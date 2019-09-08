Новым президентом Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов

Махмуд-Али Калиматов сменил на посту главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, возглавлявшего республику с 2008 года.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Депутаты парламента Ингушетии избрали новым главой республики Махмуд-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя региона, сообщает РИА Новости.

Согласно законодательству Ингушетии, главу республики выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны.

Путин 26 августа внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии три кандидатуры. Среди них депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов и Махмуд-Али Калиматов. За Калиматова проголосовали 27 депутатов, за Зурабова - три.

Калиматов уже принес присягу народу республики и вступил в должность руководителя региона.

Калиматов сменил на посту главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который возглавлял республику с 2008 года. Евкуров подал в отставку 24 июня, в начале августа он был назначен заместителем министра обороны России.

В воскресенье 8 сентября в России проходит единый день голосования, выборы разного уровня проходят в 85 регионах страны.