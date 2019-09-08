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Новым президентом Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов

© Sputnik / Михаил Климентьев
Кавказ
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Махмуд-Али Калиматов сменил на посту главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, возглавлявшего республику с 2008 года.

СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Депутаты парламента Ингушетии избрали новым главой республики Махмуд-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя региона, сообщает РИА Новости.

Согласно законодательству Ингушетии, главу республики выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны.

© Sputnik / Алексей Даничев
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Путин 26 августа внес на рассмотрение Народного собрания Ингушетии три кандидатуры. Среди них депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов и Махмуд-Али Калиматов. За Калиматова проголосовали 27 депутатов, за Зурабова - три.

Калиматов уже принес присягу народу республики и вступил в должность руководителя региона.

Калиматов сменил на посту главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который возглавлял республику с 2008 года. Евкуров подал в отставку 24 июня, в начале августа он был назначен заместителем министра обороны России.

В воскресенье 8 сентября в России проходит единый день голосования, выборы разного уровня проходят в 85 регионах страны.

Теги:
Ингушетия


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