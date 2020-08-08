"Трагедия братского народа": Бжания почтил память погибших в Южной Осетии

8 августа 2008 года грузинские войска атаковали столицу Южной Осетии Цхинвал. Боевые действия продолжались до 12 августа.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил посольство Южной Осетии в Сухуме и почтил память погибших во время агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, сообщает пресс-служба президента.

"Сегодня мы отмечаем трагическую дату в истории братского народа Южной Осетии. 12 лет назад, 8 августа 2008 года, под покровом ночи грузинские войска вторглись в спящий мирный Цхинвал. Погибли ни в чем не повинные люди, среди которых - дети, женщины и старики", - сказал глава государства.

Президент Абхазии Аслан Бжания отметил героизм защитников Южной Осетии.

"В этот день мы преклоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни во имя свободы родной земли, их подвиг будет служить будущим поколениям как пример верности отчизне. Вечная память воинам– освободителям", - сказал глава государства.

По словам Бжания, "события августа 2008 года еще раз продемонстрировали всему миру, что Россия своих друзей в беде не оставляет".

"Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России, войска агрессора были разгромлены", - сказал Бжания.

Глава государства осмотрел фотовыставку, посвященную трагическим событиям августа 2008 года, также оставил запись в книге памяти.

Президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства почтили минутой молчания память погибших жертв августовской трагедии 2008 года.

На встрече также присутствовал советник посла России в Абхазии Максим Литвинов.

"Дата 8 августа 2008 года для Южной Осетии, Абхазии и России стала символом борьбы за свободы, мужества и взаимопомощи", - сказал он.

Посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев поблагодарил Президента Абхазии и посольство России за поддержку.

"В августе 2008 года произошла трагедия, унесшая жизни ни в чем неповинных мирных граждан и российских миротворцев, самоотверженно выполнивших свой долг в Южной Осетии", - сказал он.

Ночью 8 августа 2008 Грузия объявила о начале военной операции в зоне грузино‑осетинского конфликта с целью "наведения конституционного порядка в Южной Осетии".

Через несколько часов Тбилиси уведомил миротворцев, размещенных в зоне конфликта, о начале войны в Южной Осетии.

Этой же ночью Абхазия направила в Южную Осетию тысячу добровольцев и переместила войска к границе с Грузией. На следующее утро парламент Северной Осетии призвал Россию помочь Южной Осетии.

Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта.