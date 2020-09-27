Обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном: главное

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Стороны сообщают о потерях среди военных и мирного населения.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Очередное обострение армяно-азербайджанского конфликта началось в воскресенье утром.

Как все началось

В воскресенье Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских.

По заявлению военного ведомства Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Минобороны Армении также опубликовало видео уничтожения танка ВС Азербайджана. Эту информацию опровергли в Баку.

Позже пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.

Власти Карабаха объявили в республике военное положение и мобилизацию.

На площадях Еревана собираются добровольцы, готовые отправиться в Карабах.

К границе с Азербайджаном направлена боевая техника ВС Армении.

Стороны сообщают о потерях среди военных и мирного населения.

В Азербайджане заявили, что съемочная группа "Анадолу" попала под артиллерийский обстрел ВС Армении.

Инцидент произошел в Тертерском районе Азербайджана, населенные пункты которого обстреливаются с раннего утра. Корреспондентам удалось укрыться от обстрела.

МИД России призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

Июльское обострение

Предыдущие боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались несколько недель в июле в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха.

Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы.

Минобороны Армении, в свою очередь, сообщало о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе оставалась относительно спокойной.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала.

Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга.

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.