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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

© Sputnik / РИА Новости
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Военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился в воскресенье 27 сентября. В Армении и НКР объявлены военное положение и мобилизация. В некоторых районах и городах Азербайджана также введено военное положение.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лидеры двух стран обсудили резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

"С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия", - говорится в сообщении.

Ранее Пашинян заявлял, что эскалация конфликта в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.

"Армянский народ готов к войне, так как всегда осознавал, что насаждаемая в Азербайджане армянофобия, вражда и ненависть не могли привести к другим результатам… Армения является гарантом безопасности и независимости Арцаха (прим. - Нагорно-Карабахская Республика). Армения потенциалом своего населения и госсистемы приложит все усилия для защиты границ родины", - сказал Пашинян.

Он добавил, что Ереван приложит дипломатические, военные и политические усилия, чтобы принудить противника к миру.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось утром в воскресенье.

Баку и Ереван возлагают вину за обострение ситуации друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы проводят контрнаступательную операцию. Армянские военные заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

В Нагорном Карабахе заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.

Власти Армении ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. То же самое сделало руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики, комендантский час будет введен в стране с понедельника, об этом сообщил его помощник Хикмет Гаджиев.

Российский МИД призывал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.

МИД Абхазии также призвал международное сообщество "остановить агрессию против Республики Арцах (прим. - Нагорно-Карабахская Республика) и создать необходимые условия для снижения эскалации вооруженного конфликта в регионе".

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.


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