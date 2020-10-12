В Центре восстановления леопарда на Кавказе родились сразу два котенка

Центр восстановления леопарда на Кавказе впервые в мире создал пару и получил потомство от диких леопардов, отловленных в природе во взрослом состоянии.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. В Центре восстановления леопарда на Кавказе на свет появились сразу два котенка, сообщается на сайте Сочинского национального парка.

Детеныши родились в воскресенье, 11 октября. Их родители — мама Чери из Ирана и отец Алоус из Туркмении. Леопарды были выловлены в дикой природе во взрослом состоянии, и это уже четвертое их потомство.

Центр восстановления леопарда на Кавказе впервые в мире создал пару и получил потомство от диких леопардов, отловленных в природе во взрослом состоянии. По оценкам специалистов Центра, котята этой пары отличаются прекрасными реакциями и природными инстинктами. Так, их первенец Ахун уже четыре года живет дикой природе.

Первые переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу сочинским природным заповедником для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года в рамках программы, инициированной Владимиром Путиным в 2009 году.

В январе 2019 года абхазский охотник застрелил в Кодорском ущелье леопарда, попавшего в капкан, когда зверь попытался наброситься на него. Это был леопард Килли, выпущенный в дикую природу в июле 2016 года в рамках Программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Программа осуществляется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Всемирного фонда дикой природы (WWF), ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка, АНО "Центр природы Кавказа", а также при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).