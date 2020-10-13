На Северном Кавказе предотвращено 19 терактов с начала 2019 года

Заседание Национального антитеррористического комитета России под руководством его главы, директора ФСБ Александра Бортникова состоялось в Москве во вторник.

СУХУМ, 13 окт - Sputnik. С прошлого года на Северном Кавказе ликвидировали 60 боевиков, предотвращено 19 терактов, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета, сообщает РИА Новости.

Заседание НАК под руководством его главы, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось в Москве во вторник. На нем рассмотрели исполнение комплексного плана противодействия идеологии терроризма в субъектах РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

"Бортников проинформировал участников о том, что с начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов, ликвидировано 60 боевиков, задержано 144 бандита и 220 пособников, пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек", - говорится в сообщении.