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Депутат Парламента Армении ранен в Карабахе

© Sputnik / Асатур Ясеянт
Кавказ
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Депутат Национального собрания Армении Сасун Микаелян был участником первой войны в Нагорном Карабахе.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Депутат Национального собрания Армении от правящей фракции "Мой шаг", председатель Союза добровольцев "Еркрапа" Сасун Микаелян ранен в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения.

© Видео Ruptly, Sputnik, Министерство обороны Азербайджана, Администрация президента Азербайджана, Офис премьер-министра Армении
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Депутат Микаелян – участник первой войны в Карабахе, получил осколочное ранение, его жизни ничего не угрожает, уточняет агентство.

Отмечается, что в настоящее время он находится в ереванском госпитале.

Общественно-политическая организация "Союз добровольцев "Еркрапа" – военизированное формирование, основанное в 1993 году. Члены союза принимали участие в Карабахском конфликтею. В союз входят более 10 тысяч человек.

Обострение карабахского конфликта началось 27 сентября 2020 года, идут интенсивные бои. В Армении и Карабахе объявлено военное положение.


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