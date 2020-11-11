Протесты и требования об отставке Пашиняна: что происходит в Армении

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе прекратился 10 ноября после оглашения трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. В Ереване проходит массовая акция оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за подписания им соглашения о прекращении огня в Карабахе.

Участники акции протеста перед зданием парламента Армении дали премьеру Николу Пашиняну время до полуночи для отставки.

"Мы даем Пашиняну время для отставки, а также требуем созыва внеочередного заседания парламента по этому же вопросу", - сказал представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

По его словам, в противном случае организаторы акции проведут в 00:30 (23:30 мск) пресс-конференцию, где представят детально предстоящие шаги, "и попытаются решить вопрос ухода Пашиняна" до вечера четверга.

Он отметил, что оппозиция хочет избежать потрясений, хотя уверена, что граждане страны начнут по ее призыву акции неповиновения по всей республике. Сагателян также предостерег власти от массовых задержаний участников акций, заявив, что это будет большой ошибкой.

На 20:00 (19.00 мск) назначено внеочередное заседание парламента Армении. Повесткой заседания станет требование отмены соглашения по Карабаху.

Тем временем президент Азербайджана заявил, что война в Карабахе окончена и победил в ней Азербайджан. Алиев заявил, что Баку проведет оценку ущерба, который Армения нанесла Карабаху и потребует компенсации от Еревана.

Ранее он заявлял, что Баку добился одинаковой роли России и Турции по Карабаху.

Азербайджанский президент сегодня встретился с главами МИД, Минобороны и разведки Турции. Он назвал это новым форматом сотрудничества в регионе. Алиев также рассказал о наличии графика по выводу войск Армении из Карабаха - по его словам, вывод должен состояться до конца месяца.

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Российские миротворцы уже прибыли в Карабах и взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский.

Минобороны России предоставило РИА Новости карты размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.