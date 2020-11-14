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Командующий российскими миротворцами рассказал о ситуации в Нагорном Карабахе

© Sputnik / Арам Нерсесян
Кавказ
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Sputnik Абхазия
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По данным Минобороны России, в зоне карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент в составе 1960 военных.

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, боевых действий нет, рассказал командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Соглашения, подписанные главами трех государств, которые вступили с 00.00 10 ноября, сегодня выполняются в полном объеме. Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется", - сказал Мурадов.

Видеообращение командующего миротворцами распространило Минобороны РФ.

По словам Мурадова, уже 14 ноября военные завершат развертывание всех наблюдательных постов в Карабахе.

Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, в зоне карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.


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