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Минобороны России рассказало о ситуации в Карабахе

© AFP 2019 / KAREN MINASYAN
Кавказ
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Sputnik Абхазия
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Контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти наблюдательных постах в южной зоне ответственности и девяти – в северной.

СУХУМ, 15 ноя - Sputnik. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Карабахе, сообщает в воскресенье Минобороны России.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с достигнутыми договоренностями в Карабахе продолжается обмен телами погибших.

© Sputnik / Iuriy Streletc
Нагорный Карабах: особенности службы российских миротворцев

Также миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе на девяти постах в южной зоне ответственности и девяти – в северной, сообщает Минобороны России.

В субботу подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады завершили выставление наблюдательных постов в зоне ответственности "Север".

Ранее сообщалось, что несмотря на плохую погоду, подразделения народного ополчения Нагорного Карабаха продолжают выход из районов, переходящих под контроль Азербайджана.

"Несмотря на непростую обстановку, вывод подразделений народного ополчения Нагорного Карабаха из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов идет. Конечно, сейчас он замедлился в связи с ухудшением погодных условий и разминированием отдельных участков дорог. В особенности это касается горной местности", — уточнял РИА Новости источник в штабе миротворческих сил.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.


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