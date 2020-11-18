"Русские все взяли под контроль": что происходит в столице Карабаха

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik. Жители Степанакерта, бежавшие на "большую землю" после того, как азербайджанские войска заняли Шуши и возникла угроза блокады, возвращаются домой. О том, как оживает столица непризнанной республики, читайте в репортаже Андрея Коц для РИА Новости.

"Не хотели уезжать"

Ночную тишину разрывает рев полицейских сирен. На центральную площадь прямо к зданию правительства Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) выкатывает шумная колонна — четыре автобуса в сопровождении двух бронетранспортеров российского миротворческого контингента. Водители отчаянно сигналят, приветствуя спящий Степанакерт. За стеклами — лица измученных долгой дорогой местных жителей. Они устало улыбаются и машут из окон встречающим их родственникам.

Миротворцы помогают выгружать из автобусов вещи: спортивные сумки, картонные коробки с домашним скарбом и вечный спутник всех войн и гуманитарных катастроф — огромные клетчатые баулы. "Спасибо, что охраняли нас в дороге, — робко дотрагивается до руки одного из солдат пожилая женщина. — Благодаря вам мы смогли вернуться домой". Тот коротко бросает в ответ: "Всегда пожалуйста!"

"Мы уехали из Степанакерта 5 ноября, когда стало ясно, что азербайджанцы рано или поздно сюда прорвутся, — рассказывает местная жительница Ануш Петросян. У нее на руках спит младенец. — Бежать не хотели до последнего. Успели привыкнуть и к вою сирен воздушной тревоги, и к подвалам, в которых пережидали обстрелы. Но когда соседний дом накрыло снарядом, поняли: пора спасаться. Муж остался здесь, а мы с ребенком и мамой отправились в Ереван. Там нас приютили родственники. Но тут, дома, конечно, лучше".

Шестидесятипятилетний Арам Степанян с супругой Ириной в статусе беженцев с октября — в те тревожные дни азербайджанские войска после тяжелых боев взяли Гадрут. Уезжали оттуда налегке, не взяв с собой практически ничего. Из Степанакерта их эвакуировали 6 ноября — в армянский Варденис.

"Вот, решили на старости лет попутешествовать, заняться, так сказать, экстремальным туризмом, — горько иронизирует Арам. — Теперь будем думать, как вернуться в Гадрут. Это все же наш дом, неважно под чьей он властью".

Город-призрак

Из-за постоянных артиллерийских обстрелов Степанакерт оказался на грани гуманитарной катастрофы. Улицы пустынны, магазины, рестораны и банки закрыты, сотовая связь практически не работает, а слабый интернет есть лишь в фойе гостиницы "Армения". Однако местные власти делают все возможное, чтобы вернуть город к нормальной жизни. В мэрии каждый день раздают гуманитарную помощь — консервы, хлеб, бутылки с водой, крупу.

"Все постепенно наладится, — заверяет корреспондента РИА Новости мэр Степанакерта Давид Саркисян. — Самая главная проблема сегодня — это связь. Кроме того, из-за обстрелов нарушено газоснабжение. Занимаемся этим. Во многих районах города нет горячей воды, на севере перебои с электричеством. Около 60 процентов территории Степанакерта так или иначе пострадало от обстрелов. Службы ЖКХ работают на пределе возможностей, им еще разгребать и разгребать последствия этой войны. По нашим оценкам, сейчас тут лишь 40 процентов довоенного населения".

На местном рынке разбирают завалы — результат удара "Градом". Но торговлю уже возобновили. Продавцы радушно приглашают журналистов попробовать настоящую армянскую долму.

"Мы этой долмой на днях ваших миротворцев угощали, — улыбается Серж, владелец небольшого кафе. — Эх, поздновато, конечно, российская армия вмешалась. По-хорошему в Арцах надо было вводить не миротворцев, а спецназ. Сирийские "бармалеи"-то никуда не делись. И черт их знает, куда они отправятся дальше. В Армению, Грузию, российский Дагестан... Азербайджан экстремистов вряд ли у себя приютит, а для турок они — пушечное мясо, в котором теперь нет никакой нужды".

Хаос войны

Особенно досталось от азербайджанской артиллерии центру города. На улице Акопа Акопяна разорвался кассетный снаряд реактивной системы залпового огня "Смерч". Стены почтамта выщерблены осколками.

Под ногами хрустит битое стекло, до которого еще не добрались коммунальщики. У обочины — выгоревший дотла джип с буквально вывернутой наизнанку крышкой капота. Прямое попадание суббоеприпаса. Банк неподалеку тоже сильно пострадал — выбитые окна офисов временно заложили мешками с песком.

Весь фасад мебельного магазина "Орлиное гнездо" на улице Сасунци Давида в пробоинах. Внутри — развороченная осколками кровать из дорогого красного дерева. Неподалеку отсюда снаряд накрыл магазин строительных материалов. По словам местных, он горел почти двое суток.

Витрины многих магазинов в центре тоже посекло осколками. Однако, к чести степанакертцев, на "халяву" никто не позарился — все товары на местах. Как сказал полицейский Ашот Вартанян, мародерства в городе не было. Только на окраинах разбирали на запчасти поврежденные от обстрелов легковушки.

По улицам постоянно курсируют джипы Международного Красного Креста. Эта организация в Арцахе выступает посредником по обмену телами погибших. Только в воскресенье из-под Шуши вывезли 150 убитых армянских солдат.

Выжившие

Бои за Шуши были самыми ожесточенными. Этот населенный пункт находится на возвышенности, над Степанакертом, и, если бы война продолжилась, азербайджанцы смогли бы обстреливать столицу Нагорного Карабаха прямой наводкой. Они взяли Шуши 9 ноября. Но даже после прекращения огня там оставались армянские солдаты.

"Мы вышли оттуда только 14 ноября, — рассказывает 20-летний Арсен, рядовой армии обороны Карабаха. — После окончания боев забаррикадировались в одном из зданий. Азербайджанцы нас не трогали. В итоге нас вывезли ваши миротворцы. Мне повезло, даже не ранило. Но многие мои друзья погибли. Самое страшное на этой войне — азербайджанские беспилотники и барражирующие боеприпасы. Их не видно, не слышно, но бьют они очень точно".

На въезде в Шуши — блокпост российских миротворцев. В город никого не пускают. По соглашениям, подписанным Москвой, Ереваном и Баку, вокруг населенного пункта проложат объездную дорогу, чтобы армяне могли беспрепятственно попасть в Степанакерт.

Миротворцы утверждают, что временно перекрытую лачинскую трассу из Армении в столицу Арцаха скоро откроют — когда командование убедится, что караванам беженцев ничего не угрожает. Армяне ждут этого с нескрываемым нетерпением.