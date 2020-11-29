Пашинян рассказал, почему не подписал заявление по Карабаху ещё в октябре

Президент России Владимир Путин еще в октябре убедил своего азербайджанского коллегу прекратить боевые действия в Карабахе, но премьер-министр Армении не согласился тогда на предложенные условия.

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о том, как шли переговоры по Нагорному Карабаху в ходе военных действий. Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.

Как объяснил Пашинян, 19 октября ему позвонил президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, заявил, что войну нужно остановить. По его словам, он передавал не только свое мнение, но и позицию бывших президентов Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также экс-президентов Армении Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.

После этого премьер-министр Армении позвонил президенту России Владимиру Путину, который сказал, что остановить военные действия нужно в соответствии с логикой российских предложений: отложить решение вопроса статуса Карабаха, отдать районы вокруг бывшей НКАО, разместить российских миротворцев.

По словам Пашиняна, озвученное тогда предложение подразумевало, что миротворцы должны разместиться вдоль границ бывшей НКАО и в Лачинском коридоре.

Премьер передал этот вариант президенту Карабаха, и Араик Арутюнян заявил, что согласен. После этого Пашинян пригласил совещание с участием представителей внепарламентских сил и представил принятое им решение. Многие участники встречи отреагировали с недовольством, а после совещания некоторые написали в соцсетях, что те, кто будет торпедировать общенародную борьбу за Арцах есть не кто иной, как изменник.

В тот же день Пашинян собрал заседание Совета безопасности с участием представителей парламентских фракций. Присутствовали также президент республики и Католикос всех армян.

По его словам, он не могу выступить тогда с публичным заявлением, потому что Азербайджан отказался бы от предложенного сценария, а армянская сторона оказалась бы в сложном положении. После заседания Совбеза Пашинян позвонил Путину и заявил, что согласен на данное предложение. Путин ответил, что до утра обсудит эти вопросы с Алиевым и перезвонит.

На следующее утро Бако Саакян и Аркадий Гукасян на встрече с Пашиняном заявили, что выступают против какого-либо соглашения без уточнения статуса Карабаха. По сути, они заявили об этом и от имени бывших президентов Армении, считает премьер.

На следующий день президент России, как и было условлено, позвонил. Он сказал, что Алиев согласен на это, но миротворцы должны быть размещены не вдоль границ бывшей НКАО, а на протяженности фактической линии соприкосновения — поскольку Гадрут и Талыш находятся под азербайджанским контролем и они не согласны отступать с занятых позиций. Кроме того, армянская сторона должна взять обязательство, что азербайджанцы вернутся в Шуши.

Премьер-министр заявил, что не мог согласиться на такие условия, так как считал, что Баку заселил бы Шуши на 90% азербайджанцами. По его мнению, Алиев хотел контролировать трассу Красный базар - Шуши.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ещё в октябре убедил Алиева прекратить боевые действия в Карабахе. Тогда под контроль Баку перешли лишь незначительные территории на юге. Условием было возвращение азербайджанских беженцев в Шушу. Но Пашинян не принял такие условия.