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Армения и Азербайджан согласовали принцип "всех на всех" при обмене пленными

© Sputnik / Алексей Куденко
Кавказ
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Перемирие в 45-дневной войне в Нагорном Карабахе было достигнуто 10 ноября трехсторонним соглашением между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России.

СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о согласовании принципа "всех на всех" при обмене с Азербайджаном пленными в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает РИА Новости.

"Важнейшая задача - возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути согласован принцип обмена "всех на всех", - сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.

По словам армянского премьера, речь идет как о тех, кто попал в плен во время недавней эскалации конфликта в Карабахе, так и до этого. Он добавил, что необходимо также разработать механизмы возвращения пленных, данные о которых могут появиться в будущем.

© Sputnik / Алексей Куденко
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Еще одной важной проблемой, как отметил Пашинян, является поиск без вести пропавших. Он сообщил, что с 9 ноября из зоны конфликта вывезены более 600 тел погибших военнослужащих, 500 тел находятся на этапе опознания. "С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников... Опознания проводятся с помощью тестов ДНК. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших", - заявил Пашинян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь с 9 по 10 ноября.


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