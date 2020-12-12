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Минобороны Армении сообщило о новом наступлении Азербайджана на Карабах

© Sputnik / Валерий Мельников
Кавказ
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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе стало продолжением многолетнего конфликта, разгоревшегося еще в 80-е годы ХХ века.

СУХУМ, 12 дек Sputnik. В Министерстве обороны Армении заявили о возобновлении боевых действий в Карабахе, сообщает РИА Новости.

"Азербайджанская сторона 12 декабря возобновила наступление в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд Республики Арцах (самоназвание Карабаха - ред.)" - отметили в ведомстве.

Подразделения карабахской Армии обороны "предпринимают соразмерные действия", добавили в министерстве.

© Sputnik / Valeriy Melnikov
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Эти два армянских села оказались анклавами, вся остальная Гадрутская область сейчас находится под контролем Вооруженных сил Азербайджана.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Бои стали продолжением многолетнего конфликта, разгоревшегося еще в 80-е годы. Военные действия привели к жертвам среди мирного населения.

Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось только трехстороннее соглашение, достигнутое 10 ноября при посредничестве России. Азербайджан и Армения договорились прекратить огонь, остаться на занятых позициях и обменяться телами погибших. По соглашению Ереван вернул Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабахе разместились российские миротворцы.


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