Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

Перестрелка в Гадрутском районе произошла 11 декабря, инцидент стал первым случаем нарушения перемирия с начала миротворческой операции в Карабахе.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. После инцидента со стрельбой из автоматического оружия в Гадрутском районе Нагорного Карабаха российские миротворческие силы потребовали от сторон конфликта соблюдение режима полного прекращения огня, сообщает РИА Новости.

"В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня", - сказал представитель миротворческих сил.

Как отмечалось в бюллетене Минобороны России по развертыванию российских миротворческих сил, перестрелка в Гадрутском районе была зафиксирована 11 декабря. Это единственный случай нарушения перемирия за время миротворческой операции в Карабахе, которая началась 10 ноября.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что Баку возобновил боевые действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд.

Баку, в свою очередь, обвинил в провокации Ереван, подчеркнув, что в ответ на это Азербайджану пришлось принять "адекватные меры". При этом, как заявили в азербайджанском Минобороны, "в настоящее время" в регионе соблюдается режим прекращения огня.