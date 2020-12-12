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Россия потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие

© Sputnik Арам Нерсесян
Кавказ
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Перестрелка в Гадрутском районе произошла 11 декабря, инцидент стал первым случаем нарушения перемирия с начала миротворческой операции в Карабахе.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. После инцидента со стрельбой из автоматического оружия в Гадрутском районе Нагорного Карабаха российские миротворческие силы потребовали от сторон конфликта соблюдение режима полного прекращения огня, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Валерий Мельников
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"В Гадрутском районе была зафиксирована стрельба из автоматического стрелкового оружия. По прямым каналам связи оперативно было доведено требование сторонам о соблюдении режима полного прекращения огня", - сказал представитель миротворческих сил.

Как отмечалось в бюллетене Минобороны России по развертыванию российских миротворческих сил, перестрелка в Гадрутском районе была зафиксирована 11 декабря. Это единственный случай нарушения перемирия за время миротворческой операции в Карабахе, которая началась 10 ноября.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что Баку возобновил боевые действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд.

Баку, в свою очередь, обвинил в провокации Ереван, подчеркнув, что в ответ на это Азербайджану пришлось принять "адекватные меры". При этом, как заявили в азербайджанском Минобороны, "в настоящее время" в регионе соблюдается режим прекращения огня.


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