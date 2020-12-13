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В Чечне произошло землетрясение магнитудой 5,6

© Sputnik / Саид Царнаев
Кавказ
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Sputnik Абхазия
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Толчки длились несколько секунд, их отчетливо ощутили жители многоквартирных домов Грозного, в квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне, толчки зафиксировали в 00.30 мск, по данным пресс-службы регионального управления МЧС по Чечне. Об этом сообщает РИА Новости.

"По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН в 00.30 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,6", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативно-дежурная смена ГУ МЧС России по Чечне связалась со всеми диспетчерскими службами районов республики, сведений о каких-либо последствиях сейсмособытия не поступало.

Толчки длились несколько секунд, их отчетливо ощутили жители многоквартирных домов Грозного, в квартирах дрожали люстры и мебель, полы двигались.

В соцсетях и чатах пишут, что толчки ощутили и жители некоторых районов Чечни.


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