В Карабахе обнаружили армянских военных, 70 дней считавшихся пропавшими

Президент непризнанной НКР выразил благодарность Владимиру Путину, отметив, что по прямому распоряжению российского лидера продолжаются интенсивные работы по поиску без вести пропавших и возвращению тел погибших.

СУХУМ, 20 дек – Sputnik. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил, что в результате поисковых работ с участием российских миротворцев и сотрудников МККК на территории, отошедшей к Азербайджану, обнаружены шестеро армянских военных, 70 дней считавшихся пропавшими без вести. Об этом пишет РИА новости.

"Сегодня в результате поисковых работ, проведенных усилиями госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арцаха (самоназвания Карабаха - ред.), российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста на территориях, перешедших под контроль врага, на родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней", - написал Арутюнян в Facebook.

Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, отметив, что по прямому распоряжению российского лидера продолжаются интенсивные работы по поиску без вести пропавших и возвращению тел погибших. Арутюнян выразил также особую признательность командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

Карабахский лидер обнародовал имена найденных военных.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Война продолжалась 45 дней, перемирие было достигнуто 10 ноября соглашением между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России.