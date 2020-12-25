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Алиев объявил о поэтапной демобилизации призванных в Карабах военных

© Sputnik / Валерий Мельников
Кавказ
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Перемирие в зоне конфликта в Нагорном Карабахе было достигнуто 10 ноября, в регионе разместились российские миротворцы.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в пятницу распоряжение о поэтапной демобилизации до 15 апреля 2021 года военных, призванных в Нагорный Карабах, сообщает РИА Новости.

© AP Photo / Sergei Grits
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"Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года, военнослужащие, призванные на военную службу, будут поэтапно демобилизованы с 25 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года", - говорится в тексте распоряжения, опубликованном на сайте президентской пресс-службы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.


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