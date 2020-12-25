Российский военный госпиталь завершил свою миссию по борьбе с COVID-19 в Южной Осетии

Колонна мобильного госпиталя Западного военного округа прибыла в Южную Осетию 27 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19 по просьбе руководства региона.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Мобильный госпиталь Минобороны России выполнил поставленные задачи по оказанию помощи населению Южной Осетии в борьбе с COVID-19 и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации, сообщается на сайте Минобороны России.

За время функционирования мобильного госпиталя в Южной Осетии было вылечено около 200 пациентов, проведено более двух тысяч ПЦР-исследований, 1,6 тысячи лабораторных исследований, специалисты мобильного госпиталя оказали амбулаторно-консультативную помощь примерно 1,5 тысячи человек.

"Всем гражданам республики оказана полноценная помощь в виде противовирусной терапии, антибактериальной терапии, соматического лечения, кислородной терапии и витаминотерапии. Также выполнялись инструментальные исследования: рентгенограмма, кардиограмма и общие анализы крови. При возникновении каких-либо проблем в организации лечения пациентов местная власть помогала нам в полном объеме", – заявил начальник инфекционного отделения мобильного госпиталя, капитан медицинской службы Игорь Гришин.

Колонна мобильного госпиталя Западного военного округа прибыла в Южную Осетию 27 октября 2020 года для оказания медицинской помощи больным COVID-19 по просьбе руководства региона.

На следующий день российские военные развернули в Цхинвале на территории стадиона "Олимп" мобильный госпиталь на 100 коек для лечения зараженных коронавирусной инфекцией.

Мобильный госпиталь Минобороны России приступил к совершению марша в ППД после успешной борьбы с COVID-19 в Южной Осетии © Foto / Министерство обороны Российской Федерации

Мобильный госпиталь Минобороны России приступил к совершению марша в ППД после успешной борьбы с COVID-19 в Южной Осетии © Foto / Министерство обороны Российской Федерации

Мобильный госпиталь Минобороны России приступил к совершению марша в ППД после успешной борьбы с COVID-19 в Южной Осетии © Foto / Министерство обороны Российской Федерации 1 / 3 © Foto / Министерство обороны Российской Федерации Мобильный госпиталь Минобороны России приступил к совершению марша в ППД после успешной борьбы с COVID-19 в Южной Осетии

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь был оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.