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Пашинян заявил, что готов по решению народа оставить пост премьера

© AFP 2019 / TIGRAN MEHRABYAN
Кавказ
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Армянский премьер считает, что ответы на все разногласия можно получить с проведением внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, но только "по решению народа", сообщает РИА Новости.

"Готов в результате решения народа оставить пост премьер-министра. Я оставлю пост премьер-министра только по решению народа", - написал он в Facebook.

"Также готов в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем продолжить лидерство в Армении в это трудное время", - добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер отметил, что граждане страны не поддержали требование оппозиции о его отставке. По словам Пашиняна, у политических соперников были все возможности, чтобы получить народную поддержку своих требований.

В Армении с 10 ноября проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Они начались после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.


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