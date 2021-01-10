В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемых в создании финансовой пирамиды

В территориальные подразделения МВД по КБР обратились уже около 600 жителей республики, ущерб, причиненный им, составляет свыше 120 миллионов рублей.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали четырех жительниц республики, которых подозревают в организации в соцсетях финансовой пирамиды и хищении более 120 миллионов рублей у ее участников, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Ранее появились сообщения о том, что жители Кабардино-Балкарии стали жертвами мошенников, действующих в одной из соцсетей. В субботу региональное МВД сообщило, что в территориальные подразделения полиции обратились свыше 260 жителей республики. По обращениям граждан возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. Отмечалось, что предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 100 миллионов рублей.

"В настоящее время сотрудники полиции установили четырех подозреваемых в возрасте от 28 до 34 лет. Все они – жительницы Кабардино-Балкарии. Подозреваемые задержаны, водворены в изолятор временного содержания, полицейские проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств дела, всех участников преступной группы и привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в территориальные подразделения МВД по КБР обратились уже около 600 жителей республики, ущерб, причиненный им, предварительно составил свыше 120 миллионов рублей.