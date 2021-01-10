21:25 10 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.88
  • EUR90.79
Поиск

В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемых в создании финансовой пирамиды

© CC0
Кавказ
Получить короткую ссылку
17510
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/caucasus/20210110/1031594729/V-Kabardino-Balkarii-zaderzhali-podozrevaemykh-v-sozdanii-finansovoy-piramidy.html

В территориальные подразделения МВД по КБР обратились уже около 600 жителей республики, ущерб, причиненный им, составляет свыше 120 миллионов рублей.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Сотрудники полиции Кабардино-Балкарии задержали четырех жительниц республики, которых подозревают в организации в соцсетях финансовой пирамиды и хищении более 120 миллионов рублей у ее участников, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Ранее появились сообщения о том, что жители Кабардино-Балкарии стали жертвами мошенников, действующих в одной из соцсетей. В субботу региональное МВД сообщило, что в территориальные подразделения полиции обратились свыше 260 жителей республики. По обращениям граждан возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы. Отмечалось, что предварительный ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 100 миллионов рублей.

"В настоящее время сотрудники полиции установили четырех подозреваемых в возрасте от 28 до 34 лет. Все они – жительницы Кабардино-Балкарии. Подозреваемые задержаны, водворены в изолятор временного содержания, полицейские проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств дела, всех участников преступной группы и привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в территориальные подразделения МВД по КБР обратились уже около 600 жителей республики, ущерб, причиненный им, предварительно составил свыше 120 миллионов рублей.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Самый мощный за 80 лет снегопад парализовал Мадрид
Жители Мадрида чистят улицы от снега сковородками
Рабочие будни и праздники: календарь на 2021 год
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться