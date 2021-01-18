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Лавина сошла на Домбае и накрыла людей

© Sputnik / Егор Комаров
Кавказ
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Sputnik Абхазия
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На месте схода лавины работают спасатели, проводятся поисково-спасательные мероприятия.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии - под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 13:30 мск поступила информация о том, что в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход лавины на горнолыжную трассу. По предварительной информации, под лавину попали два вагончика (пункты проката горнолыжного снаряжения), повреждено кафе", - уточнили в МЧС.

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Публикация от КЧР, Россия 🚩 (@kchr09)

По предварительной информации, в момент схода лавины на месте ЧП могли находиться от 4 до 12 человек. Сейчас на месте работают спасатели, "проводится обследование тела лавины".


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