Шесть человек спаслись после схода лавины в Домбае, одного ищут

Пласт снега обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара, накрыв два пункта проката горнолыжного снаряжения.

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Шесть человек спаслись после схода лавины в Домбае в Карачаево-Черкесии, еще одного ищут, сообщает РИА Новости, со ссылкой на участника спасательной операции.

Лавина сошла в понедельник на курорте Домбай, по предварительным данным МЧС России, под толщей снега могли оказаться от 4 до 12 человек.

"Шесть человек живы, их помогли выкопать, одного вот сейчас ищем", - сказал собеседник агентства.

Пласт снега обрушился на лыжную трассу на горе Мусса-Ачитара, накрыв два пункта проката горнолыжного снаряжения и задев кафе, которое, как позже выяснилось, не работало.

В противолавинной службе не исключают, что снег сошел после сейсмического воздействия другой лавины, спущенной принудительно.

Группировка спасателей составит 172 человека. В МЧС отметили, что предупреждали о лавинной опасности с 17 по 19 января в горных районах Карачаево-Черкесии.