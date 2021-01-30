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Путин и Алиев обсудили начало работы мониторингового центра в Карабахе

© Sputnik / Алексей Куденко
Кавказ
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Российско-турецкий мониторинговый центр начал свою деятельность в субботу 30 января. Он находится в Агдамском районе, перешедшем под контроль Баку после подписания в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения по перемирию в Карабахе.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Марш миротворцев к месту развертывания центра по урегулированию конфликта в Карабахе

Отмечается, что главы государств приветствовали начало работы открывшегося сегодня на территории Азербайджана совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.

Президенты выразили надежду, что работа центра поспособствует дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении.

Кроме того, обсуждались вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества.

Центр будет находиться в Агдамском районе Азербайджана, перешедшем под контроль Баку после подписания в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения по перемирию в Карабахе.


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