Путин и Алиев обсудили начало работы мониторингового центра в Карабахе

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что главы государств приветствовали начало работы открывшегося сегодня на территории Азербайджана совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.
Президенты выразили надежду, что работа центра поспособствует дальнейшей стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении.
Кроме того, обсуждались вопросы российско-азербайджанского двустороннего сотрудничества.
Центр будет находиться в Агдамском районе Азербайджана, перешедшем под контроль Баку после подписания в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения по перемирию в Карабахе.