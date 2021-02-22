Армения заинтересована в расширении российской военной базы в Гюмри

СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Армянская сторона заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри, заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью РИА Новости.

"Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России, и, стало быть, расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности", - сказал он.

По словам министра, руководством Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе и сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы. Он выразил уверенность в том, что данный процесс будет носить долгосрочный характер.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые удалось регулировать с принятием трехстороннего соглашения в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

11 января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.

В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.