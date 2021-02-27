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Президент Армении не утвердил отставку начальника Генштаба

© Sputnik / Илья Питалев
Кавказ
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Sputnik Абхазия
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Если премьер-министр не отзовет свое решение и снова потребует от президента отставки начальника генштаба ВС, последний может обратиться в Конституционный суд на предмет соответствия документа Конституции Армении.

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент Армении не утвердил отставку начальника генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна, ухода которого требует премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление главы государства.

"Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа (об освобождении премьер-министру) с возражениями… Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции", - говорится в сообщении на сайте президента.

Отмечается, что президент не поддерживает никакую политическую силу и принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами.

© Sputnik Асатур Есаянц
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"Бесспорно, что Вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах. Очевидно, что в связи с войной личный состав Вооруженных сил более чем когда-либо нуждается во всеобщей поддержке и внимании. Решение проблем кадрового состава армии является приоритетным, им нельзя пренебрегать ни в коем случае", - говорится в заявлении.

Президент считает, что нынешняя ситуация беспрецедентна, требует системных и комплексных решений и не может быть решена путем частой смены персонала без учета ситуации в стране.


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