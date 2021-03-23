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Россия оценила планы Британии по активизации в Черном море

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/caucasus/20210323/1032066905/Rossiya-dala-otsenku-planam-Britanii-po-aktivizatsii-v-Chernom-more.html

Великобритания намерена расширить свое присутствие в Черном море и на Балтике, это следует из опубликованной накануне стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства.

СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Решение Великобритании активизироваться в Черном и Балтийском морях говорят о том, что Лондон готовится не к защите, а к экспансии, по сути, это можно сравнить с попыткой проводить неоколониальную политику, заявила в интервью РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина.

© AFP 2019 / JOHN THYS
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О том, что Великобритания намерена активизироваться в Черном море и на Балтике, говорится в стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства, опубликованной в понедельник министерством обороны страны.

"В реальности Лондон готовится не к защите, а к экспансии. После выхода Британии из ЕС британская внешняя политика и военная стратегия стали значительно более агрессивными, чем прежде. По сути, мы видим попытку возродить имперскую военную мощь, проводить неоколониальную политику как в исторических зонах британских притязаний, так и на "новом месте", например, в Арктике, в том числе в пределах Северного морского пути", - сказала Панина.

Парламентарий предположила, что "глобалистские финансовые круги отвели Британии роль милитаристского тарана западного блока".

"Однако на фоне самого крупного за несколько веков падения британского ВВП такие планы выглядят не слишком адекватными. Как бы не надорваться британскому льву", - констатировала Панина.

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