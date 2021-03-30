Цхинвал назвал лицемерным предложение Тбилиси о помощи с вакцинацией от COVID-19

Власти Грузии заявили о готовности вакцинировать от коронавируса жителей Абхазии и Южной Осетии препаратами от компаний AstraZeneca и Pfizer.

СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Министерство иностранных дел Южной Осетии назвало лицемерным предложение Грузии о помощи c вакцинацией населения республики от коронавирусной инфекции, отметив, что ситуация с заболеваемостью там находится под надежным контролем. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Грузии во вторник заявили о готовности вакцинировать от коронавируса жителей Абхазии и Южной Осетии препаратами от компаний AstraZeneca и Pfizer. В администрации президента Абхазии уже заявили, что не будут принимать эту помощь.

"Заявленная инициатива вызвала в Южной Осетии удивление. Особо цинично звучат утверждения величайшей заботы о здоровье населения Южной Осетии, проявляемой правительством Грузии. Хватит лицемерить", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

В документе также отмечается, что ситуация с COVID-19 и вакцинацией от коронавируса находится под надежным контролем руководства республики, которая предприняла все необходимые меры для защиты своего народа, и проблем в этой сфере у Южной Осетии нет.

"Южная Осетия - суверенное и независимое от Грузии государство вот уже на протяжении последних 30 лет. Все это время никакие решения соседнего государства не имеют юридической силы на нашей территории", - говорится в сообщении.

Поставка российской вакцины "Спутник V" в Южную Осетию ожидается в конце марта. В ближайшее время вакцину ждут и в Абхазии.