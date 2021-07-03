Режим КТО введен на части территории Нальчика и Баксанского района КБР

Решение принято начальником управления Федеральной службы безопасности России по республике для пресечения и раскрытия теракта.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на части территории Нальчика и Баксанского района Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Режим введен "в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства", говорится в сообщении.

Отмечается, что в период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.