Пятеро бандитов нейтрализованы в пригороде Нальчика

Бандитов заблокировали в одном из домов в садовом товариществе, около трех часов утра им предложили сложить оружие и сдаться, но те в ответ открыли огонь.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика были нейтрализованы пятеро бандитов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Отмечается, что оказавшие сопротивление правоохранителям бандиты намеревались совершить преступления террористической направленности.

"В результате состоявшейся перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет. На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.

Режим контртеррористической операции был введен на части территории Нальчика и Баксанского района Кабардино-Балкарии в ночь на субботу.