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Пятеро бандитов нейтрализованы в пригороде Нальчика

© Foto / ФСБ РФ
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Sputnik Абхазия
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Бандитов заблокировали в одном из домов в садовом товариществе, около трех часов утра им предложили сложить оружие и сдаться, но те в ответ открыли огонь.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Во время контртеррористической операции в пригороде Нальчика были нейтрализованы пятеро бандитов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

© Foto / ФСБ РФ
Режим КТО введен на части территории Нальчика и Баксанского района КБР

Отмечается, что оказавшие сопротивление правоохранителям бандиты намеревались совершить преступления террористической направленности.

"В результате состоявшейся перестрелки пятеро бандитов уничтожены. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет. На месте боестолкновения осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.

Режим контртеррористической операции был введен на части территории Нальчика и Баксанского района Кабардино-Балкарии в ночь на субботу.

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