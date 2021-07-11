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В Приэльбрусье открыли самый высокогорный пункт вакцинации от COVID-19

© Sputnik / Виталий Белоусов
Кавказ
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Sputnik Абхазия
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За все время пандемии коронавируса в Кабардино-Балкарии заболели свыше 25 тысяч человек, выздоровели более 24 тысяч.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Высокогорный пункт для вакцинации от COVID-19 открылся в кабардино-балкарском Приэльбрусье на высоте 2,3 тысячи метров, сообщает RT со ссылкой на Интерфакс.

"Самый высокогорный пункт вакцинации развернут на поляне Азау в рамках проведения массовой вакцинации населения", — передает агентство сообщение администрации Эльбрусского муниципального района.

В пункте смогут привиться как местные жители, так и туристы.

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