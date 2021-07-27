Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Чечне для части граждан

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. В Чечене вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных категорий граждан, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по республике.

В постановлении надзорного органа отмечается, что в регионе выявлен рост заболеваемости граждан, активно посещающих торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары и рестораны. При распределении заболевших лиц по социальному статусу установлено, что за последний месяц на долю работающего населения приходится 72%, на лиц пенсионного возраста - 45% и на детское население - 27%, говорится в постановлении.

"В связи с этим Роспотребназором Чечни принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда лиц старше 18 лет. Обязательной вакцинации в Чечне подлежат госслужащие, в том числе сотрудники торговли и услуг, СМИ, общепита, пищевой промышленности, образования, ЖКХ, туризма", - говорится в документе.

По статистике ведомства, за сутки в республике от коронавируса умерло десять человек, за все время пандемии - 293 человека, всего зарегистрировано 15 469 положительных случаев COVID-19, или 1,2% от числа всех проведенных тестов, в том числе 127 новых случаев за последние сутки.