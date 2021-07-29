Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая после длительного перемирия.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Минобороны Армении заявило, что азербайджанские войска в ночь на четверг обстреляли армянские позиции на северо-восточном участке границы, сообщает РИА Новости.

"Примерно в 03.00 (02.00 мск) 29 июля на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы… подразделения азербайджанских ВС, нарушив договоренности о прекращении огня, вновь перешли к провокации, открыв огонь по армянским позициям из стрелковых видов оружия. После ответных действий армянской стороны огонь был подавлен. По состоянию на 07.00 (06.00 мск) обстрелов нет, ситуация спокойная", - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня на границе.

В среду Ереван сообщил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на границе с Азербайджаном на участке в Гегаркуникской области. Позже Ереван и Баку подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе.