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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия

© Sputnik / Валерий Мельников
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Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая после длительного перемирия.

СУХУМ, 29 июл - Sputnik. Минобороны Армении заявило, что азербайджанские войска в ночь на четверг обстреляли армянские позиции на северо-восточном участке границы, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Валерий Мельников
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"Примерно в 03.00 (02.00 мск) 29 июля на гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы… подразделения азербайджанских ВС, нарушив договоренности о прекращении огня, вновь перешли к провокации, открыв огонь по армянским позициям из стрелковых видов оружия. После ответных действий армянской стороны огонь был подавлен. По состоянию на 07.00 (06.00 мск) обстрелов нет, ситуация спокойная", - говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня на границе.

В среду Ереван сообщил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на границе с Азербайджаном на участке в Гегаркуникской области. Позже Ереван и Баку подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе.

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