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Военные Абхазии преодолели горную полосу препятствий, готовясь к АрМИ-2021

© Foto / пресс-центр Армейских международных игр–2021
Кавказ
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Sputnik Абхазия
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Международные армейские игры официально стартуют 22 августа в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии.

СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Военнослужащие Абхазии и Китая опробовали горную полосу препятствий и стрельбище в рамках подготовки к конкурсу "Эльбрусское кольцо" на Международных армейских играх, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Тренировки прошли в районе высокогорного города Тырныауз Кабардино-Балкарской Республики.

© Foto / Vadim Savitskiy
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Горная полоса считается самым сложным спецзаданием первого этапа конкурса. В ее преодолении предусмотрено множество препятствий, среди которых: подъем по вертикальным перилам, спуск и подъем ящика с боеприпасами весом 24 килограмма, навесная переправа, спуск по вертикальным перилам, переход ручья по выступающим камням, метание гранат на склоне крутизной 30-35 градусов и дальностью 25 метров, переход по шатающемуся бревну, разрушенный мост, подъем по склону "Горка" и другие. Все препятствия горной полосы военнослужащие преодолели в обмундировании и со штатным вооружением.

Также высокогорные подразделения выполнили стрельбу на дальность до 250 метров. Военнослужащие поразили 36 мишеней (для стрелков, пулеметчиков и снайперов), установленных на четырех рубежах для стрельбы.

  • Военнослужащие Китая и Абхазии опробовали горную полосу препятствий и стрельбище в рамках подготовки к «Эльбрусскому кольцу-2021»
    © Foto / пресс-центр Армейских международных игр–2021
  • Военнослужащие Китая и Абхазии опробовали горную полосу препятствий и стрельбище в рамках подготовки к «Эльбрусскому кольцу-2021»
    © Foto / пресс-центр Армейских международных игр–2021
  • Военнослужащие Китая и Абхазии опробовали горную полосу препятствий и стрельбище в рамках подготовки к «Эльбрусскому кольцу-2021»
    © Foto / пресс-центр Армейских международных игр–2021
  • Военнослужащие Китая и Абхазии опробовали горную полосу препятствий и стрельбище в рамках подготовки к «Эльбрусскому кольцу-2021»
    © Foto / пресс-центр Армейских международных игр–2021
  • Военнослужащие Китая и Абхазии опробовали горную полосу препятствий и стрельбище в рамках подготовки к «Эльбрусскому кольцу-2021»
    © Foto / пресс-центр Армейских международных игр–2021
  • Военнослужащие Китая и Абхазии опробовали горную полосу препятствий и стрельбище в рамках подготовки к «Эльбрусскому кольцу-2021»
    © Foto / пресс-центр Армейских международных игр–2021
  • Военнослужащие Китая и Абхазии опробовали горную полосу препятствий и стрельбище в рамках подготовки к «Эльбрусскому кольцу-2021»
    © Foto / пресс-центр Армейских международных игр–2021
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© Foto / пресс-центр Армейских международных игр–2021
Военнослужащие Китая и Абхазии опробовали горную полосу препятствий и стрельбище в рамках подготовки к «Эльбрусскому кольцу-2021»

В подготовке к конкурсу принимают участие команды военных альпинистов из России, Абхазии, Южной Осетии, а также Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Узбекистана и Индии. До начала Армейских международных игр горные подразделения стран-участниц конкурса получат необходимое снаряжение, пройдут акклиматизацию, проведут занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и слаживанию подразделений, изучат маршрут состязаний и отработают организацию спасения в горах.

Торжественное открытия Международного конкурса состоится 22 августа в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии. На конкурсе Россию представляет команда ВДВ, занявшая первое место на всероссийском этапе конкурса "Эльбрусское кольцо-2021".

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