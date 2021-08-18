В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов принимали участие более 2300 добровольцев, большинство из которых пришли с Северного Кавказа.

СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Парк Славы абхазских добровольцев открылся в ауле Старо-Кувинск Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии, сказал в интервью радио Sputnik руководитель Союза абхазских добровольцев КЧР Мурат Жиров.

"Идея о том, чтобы назвать парк в честь добровольцев, возникла, когда его строительство подходило к концу. Предлагались разные версии, но потом кавалер ордена Леона Роберт Ашба предложил назвать его парком абхазских добровольцев, жители аула единогласно поддержали это предложение", - подчеркнул Жиров.

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов принимали участие 25 жителей аула Старо-Кувинск, проинформировал глава Союза добровольцев КЧР.

© Foto / Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса “Алашара” Парк Славы абхазских добровольцев открыли в Карачаево-Черкесии

Мурат Жиров рассказал, что на открытие парка приехали гости из разных населенных пунктов Карачаево-Черкесии, а также из Абхазии, Северной и Южной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Краснодарского края.

Парк Славы абхазских добровольцев открыли в Карачаево-Черкесии © Foto / Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса “Алашара”

Парк Славы абхазских добровольцев открыли в Карачаево-Черкесии © Foto / Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса “Алашара” 1 / 2 © Foto / Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса “Алашара” Парк Славы абхазских добровольцев открыли в Карачаево-Черкесии

После торжественного открытия парка организаторы и гости мероприятия возложили цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Затем в местном Доме культуры прошло собрание, на котором наградили воинов, а также людей, оказавших большую помощь Абхазии во время войны и после нее, медалями "За свободу Абхазии" и "Во славу Абхазии", учрежденными Союзом Абхазских добровольцев КЧР.

© Foto / Предоставлено Муратом Жировым Медалями "За свободу Абхазии" и "Во славу Абхазии" наградили воинов, а также людей, оказавших большую помощь Абхазии во время войны и после нее

"Есть всероссийская организация, которая называется "Боевое братство", они мне подсказали о том, что в Челябинске изготавливают медали, я вышел на них, и нам их там изготовили", - отметил Жиров.

В числе награжденных председатель Высшего совета ВААК, президент Международного объединения "Алашара" Мусса Экзеков.