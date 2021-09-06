В КГБ Южной Осетии заявили о провокациях на границе со стороны Грузии

Жителей Южной Осетии призывают к соблюдению установленных пограничных режимов, в том числе в интересах локализации распространения коронавируса.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Власти Грузии продолжают провоцировать граждан по обе стороны югоосетино-грузинской границы к ее незаконному пересечению, игнорируя реальную опасность неконтролируемого распространения коронавируса и пропагандируя политику непризнания суверенитета республики, заявили в Комитете госбезопасности Южной Осетии. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.

Заявление сделано в связи с ситуацией на границе Южной Осетии в районе села Уиста (Цнелис), где два года назад грузинские силовики начали развертывание незаконного блокпоста, что было расценено спецслужбой как свидетельство агрессивных намерений официального Тбилиси. Руководство республики неоднократно призывало власти Грузии отвести вооруженные подразделения и демонтировать пост, для обеспечения безопасности населения и деэкскалации напряженности в рамках действующих международных форматов.

В КГБ Южной Осетии отметили, что ввиду отсутствия положительной динамики в разрешении конфликтной ситуации югоосетинская сторона вынужденно приостановила функционирование мест пересечения границы на грузинском направлении.

"В принятом решении власти республики руководствовались, прежде всего, интересами обеспечения безопасности своих граждан. Однако, несмотря на ограничительные меры по пересечению государственной границы и исходя из гуманитарного подхода, руководством республики принимается индивидуальное мотивированное решение по каждому лицу, испытывающему необходимость посещения территории сопредельного государства или возвращения в Южную Осетию. При этом основным условием положительного рассмотрения обращений жителей являются – безотлагательная и реальная необходимость пересечения границы, а также исключение возможности нанесения ущерба безопасности гражданам Республики Южная Осетия", - подчеркнули в КГБ.

В ведомстве считают, что принятые меры по ограничению пересечений государственной границы с Грузией позволили избежать большего ущерба от вируса COVID-19, так как в соседней Грузии "катастрофическое положение в части, касающейся борьбы с коронавирусной инфекцией".