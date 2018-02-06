"Секретное досье": черная метка Трампу от Голливуда

Sputnik, Лев Рыжков

Экранизированный документооборот

Суть дела. США, конец 60-х годов XX века. Один из сотрудников Пентагона копирует секретный доклад об истинном положении войск США во Вьетнаме. Понятно, что по телевизору американцам говорят, что все хорошо. А из доклада явствует, что все как раз ужасно. Америка проигрывает войну, и солдаты гибнут, в общем-то, совершенно зазря.

Спустя пять лет, в 1971 году, часть этих документов публикует газета New York Times. Секретный доклад становится сенсацией. Однако дальнейшую публикацию выдержек из доклада тут же запрещают по суду. Понятно, что тем самым под угрозой оказалась свобода слова. Да-да! Но NYT – уже не бойцы. И эстафетный факел свободомыслия перехватывает другое издание – The Washington Post. Им грозят судами и санкциями, президент Никсон в ярости. Но сведения из доклада все равно оказываются опубликованы. А в скором времени грядет знаменитый Уотергейтский скандал с последующим импичментом президента.

© Фото: kinopoisk Кадр из фильма "Секретное досье"

Собственно, это и все. Баталии и столкновения в этой истории происходят только в залах суда да на коктейльных приемах. Много сложных подробностей, юридических крючков. Экранизировать этот сценарий, наверное, было вообще невозможно. И тут позвали на помощь великого мастера Стивена Спилберга.

Отдадим маэстро должное. Он оживил эту историю, как только мог. Тут и там в унылый документооборот вставлены драматические сценки, маленькие конфликты. Актеры великолепные, у всех горят глаза, все оживляют, как могут, канцелярский сюжет.

Конечно, в любом голливудском (да и не только) фильме есть момент, который можно условно назвать "Шеф, усё пропало!" Это – та самая тьма, которая сгущается перед рассветом. Это момент, когда кажется, что зло торжествует, а добро повержено и никогда не поднимется.

В "Секретном досье" этот момент выглядит так: юрист со зверским выражением лица сообщает, что обнаружился какой-то юридический крючок. Владелица газеты волнуется, как Гамлет с головой Йорика в руках: "Быть или не быть? Публиковать или нет?"

© Фото: kinopoisk Кадр из фильма "Секретное досье"

Так себе кульминация, на самом деле. Но думаю, что великий Спилберг вытянул из этой истории все, что мог. Больше было, очевидно, невозможно.

Некоторые зрители откровенно спали. Не все, конечно. Но чей-то храп в зале раздавался совершенно отчетливо.

"Серая" половина

Где-то четверть века назад имя Стивена Спилберга гарантировало качество. Эти слова значили, что вы на два часа погрузитесь в завораживающую сказку, в мир погонь, приключений, храбрых героев. И эту сказку не портили ни переводчик с зажатым прищепкой носом, ни рябое качество видеозаписи.

Миллионы зрителей полюбили голливудского волшебника за "Индиану Джонса", "Назад в будущее", "Близкие контакты третьего вида", "Челюсти", наконец. Тогда никто представить себе не мог, что у Спилберга могут быть скучные фильмы.

© Фото: kinopoisk Кадр из фильма "Секретное досье"

Но на заре "нулевых" оказалось, что у великого Спилберга есть и другая половина. Не темная, нет. Какая-то серая.

Эта серая половина снимала громоздкие, скучные и "правильные" кинополотна. Покажите мне человека, который досмотрел до конца "Список Шиндлера". Только честно! А "Мюнхен"? А "Амистад"? В этих фильмах есть свои достоинства, но, положа руку на сердце, кто бы в эпоху видеосалонов по доброй воле пошел бы их смотреть?

"Секретное досье" — тоже, увы, из этой политкорректной когорты. Фильм длинный, в сепиевых тонах, без единой драки и погони.

На злобу дня

Что же побудило великого маэстро взяться за эту отнюдь не искрометную историю? В США, как мы знаем, уже больше года идет противостояние президента Дональда Трампа с популярными американскими СМИ, которые его очень не любят. Президенту доказывают, что его избрали российские хакеры, а он все не верит, произносит гневные речи против главных вещательных корпораций. Как и Ричард Никсон когда-то.

В общем-то, перед нами – произведение злободневное, пропагандистское. Здесь зрителю явлен любимый всеми либералами метод аналогий: вот тогда-то было так-то, и теперь будет то же самое. Вот ссорился со СМИ Ричард Никсон, и ушел с позором. А теперь ссорится Дональд Трамп. Угадайте, что с ним станет?

© Фото: kinopoisk Кадр из фильма "Секретное досье"

Совершенно не случайно главная героиня – владелица The Washington Post Кэтрин Грэм (в исполнении знаменитой Мерил Стрип) выглядит похожей на Хиллари Клинтон! Сходство разительное, откровенно преднамеренное.

За этот образ Мерил Стрип номинирована на "Оскар". И вот увидите – она его получит.

В общем, "Секретное досье" — это такая "черная метка" Трампу от Голливуда. Так и надо понимать.

Маленькая торговка лимонадом

Но не все так плохо. Мне, например, в "Секретном досье" очень понравилась достоверность ранних 70-х. Прически, наряды, автомобили. Великий мастер Спилберг внимателен к мелочам.

Невероятно достоверно передана атмосфера редакций докомпьютерной эры. Все эти пишущие машинки, машинистки с кучами бумаг, ручной типографский набор. И даже курение на рабочем месте. Мне и самому довелось самым краешком зацепить уходящую безкомпьютерную эру. Свидетельствую: все было именно так, как показал Спилберг.

Что еще бросилось в глаза? Маленькая, но показательная деталь. В дом главного редактора (Тома Хэнкса) приглашены гости. Вечеринка случайным образом превращается в авральное рабочее совещание.

И что любопытно – дочка хозяина продает гостям лимонад. Продает, да. И по завершении многочасового рабочего процесса показывает папе кучу долларов: "Вот, смотри, папа, сколько я на гостях заработала!" Сцена, по замыслу авторов, очевидно, умилительная, трогательная. А как по мне, так продавать угощение гостям – как-то совсем неправильно. Но нам, постсоветским людям, этого, наверное, никогда не понять.