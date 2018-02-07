Наши не хуже: Абхазия – родина Супергероев

Спасать, защищать, быть самым сильным... Супергероем быть нелегко. Вымышленные персонажи в современном мире очень популярны. Но, как выяснил колумнист Sputnik Мадин Сакания, имена реальных героев чаще остаются неизвестными, а таковых в Абхазии оказалось не так мало.

В современном мире возникла целая культура, связанная с супергероями. Каждый новый фильм с любимыми супер-персонажами собирают толпы зрителей в кинотеатрах. Создаются целые культы вымышленных героев, и даже целые вселенные. В то же время мы стали забывать, что и у нас есть свои супергерои. Нет, у них нет сверхчеловеческих способностей, и о них не издают комиксы, но, на мой скромный взгляд, именно таких личностей стоит почитать. Речь пойдет не о людях, имена которых нам всем хорошо известны, а о тех, кого многие из нас не знают, тех, кого с уверенностью можно наречь Супергероями.

© Sputnik Леон Гуния, Анжелика Бения Большая нартская семья

Прототипом современного Аквамена в абхазской адаптации можно считать Мамеда Молла Байрам-оглы Бедия, который за много лет до мирового рекорда француза Мишеля, пересекшего Ла-Манш, на спор, в конце XIX века, проплыл 32 морские мили (около 56 километров), отделяющие Батуми и Поти, установив мировой рекорд, который, к сожалению, не был зафиксирован специальными документами, но сведения об этом сохранила история.

Родом наш герой был из Адзюбжи, его отец Байрам был из Акармары, а мать – уроженка Адзюбжи из фамилии Делба. С раннего детства Мамед учился плавать в неспокойном Кодоре. Ему было 12 или 14, когда их семья была депортирована в Османскую империю. Махаджирство оставило глубокий след в его памяти, особенно воспоминания о том, что в штормовую погоду на батумский берег море выбрасывало трупы абхазских изгнанников. Однако суровые жизненные испытания только закаляли Мамеда и задали ему фарватер жизненного пути. В 1884 году он стал работать профессиональным спасателем в Батуми. Проработал 60 лет, был награжден и носил высокое звание "Герой труда". На счету нашего супергероя, только вдумайтесь, 4 016 спасенных жизней! И это только те, которые были зафиксированы. А скольких спас Аквамен?

В истории нашего народа пример Мамеда не единичный. Наши люди всегда славились своей самоотверженностью, силой и героизмом, и не только когда необходимо было спасти чью-то жизнь, но и в обыденных ситуациях. Большим уважение пользовались борцы. Слава о могучих атлетах выходила за пределы страны.

Известным борцом в 50-х годах XIX столетия был пастух Кди Хинтба из села Гуп, обладавший исключительной физической силой. Он сворачивал шеи буйным быкам. Однажды его лошадь сломала ногу в горах, он взвалил ее на себя и отнес домой. Хинтба за свою долголетнюю жизнь ни разу не был повержен в борьбе.

Много раз радовал своих односельчан непобедимый богатырь, борец Абхазии 80-х годов XIX века Никдала Царгуш из села Ачандара. Таким же прославленным борцом был Дмитрий Киут из села Кындыг, живший в начале XX века. Его плечи в поединке ни разу не коснулись земли.

Таких примеров в нашей истории можно приводить сотни, не все из них можно документально подтвердить, и очевидцы тех свершений давно покинули этот мир. Нам же остается только верить в могучую силу, выдержку и доблесть абхазских Супергероев. Не знаю как вы, а я верю.