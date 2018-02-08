Понять Россию "умом" и измерить не "аршином"

Делиться своими впечатлениями он будет в специальной рубрике Sputnik "Заметки абхазского путешественника".

Путешествие. Затяжное, увлекательное. Какие образы появляются у вас в голове? Каждый по-разному представляет его, но часто общая картинка похожа. Теплые страны, достопримечательности, интересные экскурсии. Много солнца, безмятежность, отдых. Примерно такие мысли я всегда слышал от друзей и близких. Мои робкие замечания, что отдых может быть и другим, часто воспринимались "в штыки", и я предпочитал не развивать спор. Между тем я видел, что для меня это слишком шаблонное восприятие путешествия.

© Фото: Арлен Ласурия От Сухума до Москвы за 157 часов

А что если выйти из зоны комфорта, ничего не планировать и не выбирать апартаменты? Разве вкус жизни будет слабее? Нет, не думаю. Скорее наоборот — он будет гораздо острее. Я всегда вынашивал планы чего-то масштабного, в меру рискованного, наполненного скоростным рваным ритмом, и ждал подходящего случая.

За ответами

Мы живем в мире, который погряз в штампах. С одной стороны, свобода интернета, мгновенный доступ к информации о любой точке Земли. Но очень сложно, сидя на диване, получить представления о чертах характера разных народов, традициях и просто бытовых условиях. Так вот, только путешествие может подарить открытие, дать ответы на вопросы. Лично у меня таковых найдется немало.

Публикация от 30 Секунд (@30sek) Май 19, 2016 в 12:26 PDT

Первые открытия я стал делать два года назад. Я ребенок технологий, люблю технику, питаю слабость к восточной культуре, так как неразрывно связывал мегаполисы Японии, Китая, Южной Кореи с техническим прогрессом. Было любопытно узнать, какой на самом деле их мир, какое место занимает в нем электроника, и насколько они ушли вперед. И вот, два года назад я посетил Гонконг и Макао, и очень многое оказалось на деле совсем иным, чем рисовало мое воображение. Примерно те же вопросы интересовали меня о России.

Публикация от 30 Секунд (@30sek) Окт 22, 2015 в 7:26 PDT

Россия — одна гигантская достопримечательность

Давайте развеем один из основных мифов о России. СССР составлял 1/6 часть суши Земли, а Россия — 1/7. Погрузимся в довольно простую арифметику. Cуша покрывает 148 939 063 км² Земли.

Площадь России по суше занимает 16 995 850 км². Открываем школьный учебник, кто забыл, переводим в процентное соотношение и получаем, что на Россию приходится 11.41%, еще одно действие — и получаем 1/8.76. Хорошо, округляем, и вот у нас 1/9 части суши. Вот и первое открытие. Немного меньше, чем было принято считать, но за этим "немного" скрываются миллионы квадратных километров.

И все равно Россия остается первой в мире по своим размерам, на ее территорию приходится 11 часовых поясов, а расстояние с запада на восток больше диаметра Марса! Еще одно открытие? Когда я говорю, что Россия прекрасна в любое время года, то часто в глазах слушателей вижу скепсис: точно не в зимнее, потому что зимой она одинакова. Суровые зимы, холод, снег, о какой красоте речь? Я постараюсь показать, что это не так. Момент настал.

Публикация от 30 Секунд (@30sek) Фев 7, 2018 в 5:54 PST

Абхазия граничит с Россией, наши торговые и экономические взаимоотношения тесно переплетены. В то же время порой нам не хватает знаний о русских людях, об их менталитете и понятиях. Часто мы вешаем ярлыки, говоря, что кавказцы более "правильные" за счет того, что трепетно хранят традиции и следуют им. Отчасти это так. Но насколько? Мы действительно так сильно отличаемся в вопросах чести и добродетели? Булгаков говорил, что вопросы крови — самые сложные в мире. То же будет справедливо сказать и про вопросы понятий.

Для начала нужно научиться анализировать и размышлять, увидеть, как живет тот или иной народ, как устроен быт. Подметить особенности. От простого — на чем ездят и как ездят, что слушают и едят, что носят и как проводят время — до более сложного — особенностей характера, отношений к себе, жизни и окружающим людям. Надеюсь, мое путешествие поможет мне понять гораздо глубже нашего огромного соседа. Буду рад поделиться своими наблюдениями.

Ода свободе

Как по мне, путешествие должно быть гимном свободе, но в этом есть и свой парадокс. Свобода — бесценное понятие, высшая привилегия. В то же время, свобода — это товар, который имеет свою цену. Чтобы ее получить и сохранять, нужно платить.

Действовать, чтобы воплотить идею такого путешествия в жизнь, оказаться в сердце первозданной природы и задуматься о том, о чем еще не задумывался. Побыть наедине с собой, терпеть лишения. Не знать, что завтра тебя ждет, быть в свободном плавании, искать путь как географический, так и духовный — это чудесно, и я приглашаю пройти этот путь вместе со мной.