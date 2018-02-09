CAS пошел в отказ. Почему суд не мог принять другого решения

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции двух групп россиян (в первую были объединены дела 32 спортсменов, во вторую — 13 спортсменов и двух тренеров) против МОК, который ранее не предоставил им приглашения для участия в Играх-2018 в Пхенчхане. О том, почему это произошло, рассуждает колумнист Александр Калмыков.

Выездное отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхенчхане отклонило апелляции российских тренеров и спортсменов, и, таким образом, 47 россиян, среди которых лидеры наших сборных в разных видах спорта, окончательно потеряли шансы попасть на Олимпийские игры. Но иначе и быть не могло. И вот почему.

FABRICE COFFRINI / AFP Иски 47 российских спортсменов о недопуске к Олимпийским играм отклонены

Южная Корея не увидит на льду Каннына Ан Хён Су. Виктора Ана по-нашему. И Антона Шипулина в Пхенчхане тоже не будет. Как не будет на лыжной трассе Сергея Устюгова, а хоккейные болельщики не смогут разглядеть за стеклом Валерия Ничушкина, Антона Белова и Сергея Плотникова. В вопросе их участия поставлена жирная точка. Неутешительный вердикт CAS. Но ожидаемый.

В релизе суда, который, вопреки всем ожиданиям, был опубликован на сайте не в 5:00 по Москве, а в 5:23, сухим протокольным языком говорится: "Выездное отделение CAS определило, что заявители не смогли показать, что способ, которым комиссии МОК оценивали их, был дискриминационным или несправедливым. Суд также установил, что нет доказательств того, что комиссии МОК действовали ненадлежащим образом".

А еще там подчеркивается: "Согласно решению CAS, процесс МОК по созданию списка приглашений для олимпийских атлетов из России нельзя назвать санкцией. Это, скорее, решение о проверке соответствия установленным требованиям".

То есть не подкопаешься. Это я говорю как обыватель, человек со стороны, не юрист. Просто анализирую текст сообщения. Но ведь действительно, в качестве оснований для иска наши спортсмены, тренеры и их юристы указывали "нетранспарентный характер примененных критериев, их неоправданное существенное расширение по сравнению с теми, которые были одобрены в решении исполкома МОК от 5 декабря 2017 года (исполком МОК одобрил 3 критерия, в то время как комиссия по приглашению российских атлетов руководствовалась 17 критериями), дискриминацию по принципу гражданства, грубое невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере, нарушение индивидуальных прав спортсменов, злоупотребление МОК своей монопольной позицией".

А в ответ на это CAS заявил: да, Олимпийский комитет России временно отстранен, но МОК тем не менее решил предоставить отдельным спортсменам возможность участвовать в зимних Олимпийских играх. Но … "в установленных условиях". То есть как бы, читая между строк: "Вас тут, вообще-то, и вовсе не должно было быть, но вот – вам пошли навстречу. Не всем, но это лучше, чем ничего". В приличном обществе это принято называть "компромиссом".

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Другой вопрос, что этой ситуации бы не возникло, если бы не допинговая история, шлейф, который тянется вот уже не один год. И для CAS тут неважно, есть ли правда в заявлениях Родченкова, его "дневниках" и так далее. Суд рассматривал конкретный вопрос – допуск спортсменов и индивидуальные приглашения. Что рассматривал, по тому решение и вынес.

Более того, еще в том самом, первом оправдательном вердикте по 39 спортсменам, в последнем абзаце указывалось: "В пределы компетенции коллегий CAS не входило определять, существовала ли организованная схема, позволявшая манипулировать образцами допинг-контроля в сочинской лаборатории, она строго ограничивалась рассмотрением 39 отдельных случаев и оценкой доказательств, применимых к каждому спортсмену на индивидуальной основе".

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То есть CAS еще на этапе Женевы открестился от всего, что связано с допингом. На что заявляли, то и рассматривал. И вот итог.

Получается, CAS и не старался разобраться в причинах, он разбирал исключительно следствия этих причин. А вот лгал ли Родченков, – на этот вопрос должен отвечать не CAS, а суд другой юрисдикции. В конечном итоге распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, — это, если мы говорим о нашем праве, статья 128.1 Уголовного кодекса. Спорт здесь уже совершенно ни при чем.