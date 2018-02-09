Без ботинок, но дорога не ждет: приключения начинаются

Без заранее продуманного маршрута и без определенного транспорта предприниматель и блогер из Абхазии Денис Саманба постарается попасть в самые интересные и красивые места России.

Делиться своими впечатлениями он будет в специальной рубрике Sputnik "Заметки абхазского путешественника".

Путешествие началось 6 февраля 2018 года в 6 утра. Когда садился на маршрутку Сухум-Псоу, случилось одно небольшое, но приятное совпадение. Как только нашел свободное место, увидел, что моей соседкой будет хорошая знакомая, с которой не общались несколько лет. Она приехала когда-то на отдых в Абхазию, влюбилась в страну и решила переехать сюда. Перебралась из России, встретила свою любовь, вышла замуж и с тех пор счастливо живет на новой родине. Говорит, что повезло. У меня другое мнение — в отношениях, как и в спорте, везение нужно заслужить.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Когда проезжали Верхнюю Эшеру, увидели потрясающий восход редких оттенков. Беседовали обо всем: семье, планах, знакомствах, встречах. Время в дороге пролетело быстро и приятно.

Только когда пересек границу, понял, как сильно переживаю. Любовался солнечным Адлером с его красивыми дорожными развязками. По логике, должен был испытывать восторг от предвкушения большого приключения. Но необъяснимый страх стал опутывать все внутри, и я начал в нем увязать. Терзали сомнения, что что-то забыл, не успел, не дал указания или, наоборот, не выполнил сам.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Множество вопросов по работе носилось в голове, как рой пчел — хаотично и гулко. Куда я еду? Что меня ждет? Ни одного знакомого человека по всей России восточнее Москвы. Никаких планов по маршруту и срокам. Шаг в неизвестность. Волнительное ожидание отлета. Эти чувства будут преследовать меня, то затухая, то нарастая вновь, еще сутки, которые я проведу на западе России.

Небольшой аэропорт Адлера провожал меня теплыми красками. Я вернусь когда-то, дружище, а пока нужно пристегнуться — и в путь.

Москва встретила морозом в —13. На удивление перенес его достаточно легко. Видимо, организм устал от теплой, но сырой зимы в Абхазии, и каждый вдох сухого леденящего воздуха освежал и бодрил.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Накануне на Москву обрушился мощный снегопад. Новости сообщали о больших пробках, отменах авиарейсов, авариях на ЛЭП. Я же прилетел, когда основные последствия стихии уже были устранены, и увидел Москву во всем ее зимнем великолепии.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Остановился в Подмосковье у близких. Остаток дня потратил на покупку вещей. Как у среднестатистического человека из Абхазии, у меня нет в гардеробе одежды, способной защитить не то что от —30, а даже от —15. Задача была не из простых — все это должно быть рассчитано на низкие температуры, при этом быть легким, компактным и по разумной цене. Так как зима близится к концу, сейчас можно попасть на отличные скидки — этим я и воспользовался. Верхнюю одежду подобрал довольно быстро, а вот с заменой ботинок, рассчитанных только на сухумскую осень, ничего не вышло.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба



Гуляя по спальным районам, можно увидеть много красоты, которую сложно увидеть, находясь в центре. И я сейчас не только про интересные виды. Там гораздо отчетливее видна сплоченность людей, их взаимовыручка. У кого-то застряла машина — и несколько человек пытаются ее толкать, вот кто-то поскользнулся — и к нему спешат на помощь. В центре ритм выше, напряжения больше, и, как следствие, больше прагматизма вперемешку с равнодушием.

На утро следующего дня я отчетливо понял, что к обуви добавилась еще одна проблема — не решен вопрос с фототехникой. Со стороны всегда выглядит забавно, когда сапожник остается без сапог. В свое оправдание могу сказать, я понимал, что возможностей камер iPhone X хватает для моих целей. Но в это уравнение не включил ключевое условие – мороз. Делать фото на телефон при сильном "минусе" — плохая идея. Ладно, это не тянет на оправдание.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

На штурме Эльбруса за фото отвечал Nikon AW130 — пожалуй, лучшее, что было придумано для "холодных" съемок на высоте, когда важен каждый грамм. Что же выбрать сейчас? Существуют зеркалки, защищенные от мороза, но они дорогие и тяжелые. Есть защищенные беззеркалки со сменными объективами, но они тоже громоздкие. Хотелось бы взять продвинутый цифровик по типу Sony 5100 или 6000, но вряд ли он выдержит эксплуатацию при низких температурах. Поэтому было решено, что самым оптимальным выбором станет W300 — переосмысленная версия AW130. Материалы и качество сборки стали лучше, эргономика и фотомодуль тоже. Самое главное, при видеосъемке дает картинку 4К.

С фотообновкой отправился на Белорусский вокзал. Оставалось 45 минут до последнего аэроэкспресса. Видимо, все шло слишком хорошо и спокойно. Я же до сих пор без подходящих ботинок! Прикидываю свои шансы. Успею! Срываюсь и еду две станции метро с пересадкой на Савеловскую, ищу магазин спорттоваров. Что-то нашел, примерил и понял, что придется искать обувь уже в пути. Времени почти не осталось. Дальше резкий спурт до метро, по переходам, до касс аэроэкспресса. Успел! Любовь к бегу часто платила мне взаимностью. Купил билет за четыре минуты до отправления и отпраздновал это событие вкусной минеральной водой из стильного аппарата, навевающего мысли о советском детстве.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Я находил опечатки и неточности на сайтах Apple и Samsung, и это меня всегда очень удивляло. Но вот найти описку на фюзеляже аэролайнера Airbus A330-300 я никак не ожидал.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Этот исполин имеет 63 метра в длину, вмещает 335 пассажиров в двух классах, стоит 245 миллионов долларов. Двигатели Rolls-Royce Trent поставляет знаменитая своими премиальными автомобилями британская компания.

Trent — это целое семейство турбовентиляторных двигателей, получившее такое название от реки Трент, относящейся к числу главных рек Великобритании. Один из вариантов перевода названия реки означает "стремительно затапливающий".

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Становится понятно, почему именно так назвали мощный воздушно-реактивный двигатель. Наверное, это река еще и очень эффектная, потому что двигатели вблизи впечатляют габаритами.

Каждый день в Петропавловск-Камчатский из Москвы и обратно совершается по одному рейсу. Они весьма востребованы — из 335 мест было заполнено примерно 85 процентов.

© Фото: предоставлено автором Путешествие Дениса Саманба

Восход мы встретили уже над восточной частью России. Заснуть не получалось, столько эмоций меня переполняло. Переживания остались позади, старый мир таял, уступая место новому. Приятную мечтательность прервало сообщение о том, что самолет начинает посадку.