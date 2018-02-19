Имя Умберто: тайные знаки писателя постмодерниста

Что осталось от имени Эко после того, как не стало Эко?

Ровно два года назад весь мир потрясло печальное известие о смерти одного из самых интеллектуальных писателей современности – Умберто Эко, чье имя стало бессмертным в большей степени благодаря прыжку от семиотики к литературе и романам, ставшими плодами этого прыжка.

© REUTERS/ Andrea Comas Ушел из жизни итальянский писатель и философ Умберто Эко

При жизни писателя мне так и не довелось прочитать его литературные плоды. Но его смерть стала своего рода катализатором. Я, как и тысячи людей, которые доныне не были знакомы с творчеством Эко, посчитала нужным купить его дебютный и самый известный роман "Имя розы". Так началось путешествие по лабиринтам средневековой философии самого умопомрачительного автора современности, который своим слогом и многочисленными отсылками к XIV веку, а порой и сплошным XIV веком захватывает читателя.

Что такое романы Умберто Эко? В целом это лабиринты, интриги и приключения. Но это не те дешевые приключения, которые предлагают многие современные авторы. Эко требует от читателя кропотливого, вдумчивого чтения и хотя бы немного интеллекта.

Вместе с ним читатель проходит многочисленные коридоры и тропы по литературным лесам и подлескам. Круто закрученный кровавый детектив лишь подхлестывает интерес читателя, который с первых же страниц заинтригован аллюзиями. Например, как это в "Имени розы". Уже в имени главного героя Вильгельма Баскервильского автор отсылает к известной повести Конан Дойла. Это такой средневековый Шерлок Холмс, который умело оперирует рассудком и логикой. Да весь роман завязан на убийствах. Но криминальной интригой Эко лишь вовлекает читателей в мир средневековой философии и литературы, которую он так обожал, что даже посвятил целую книгу "Искусство и красота в средневековой эстетике".

Писатель для всех

После первого знакомства с Эко я сказала себе, что вернусь к нему в более зрелом возрасте, ближе к 40 годам, когда стану более опытным читателем. Но по иронии судьбы, в маленькой библиотеке, где могла брать книги, из ХХ века зарубежной литературы нечитанным мной оставался лишь "Маятник Фуко" Умберто Эко. Взяла. Но очень скоро многочисленные цифры и теории физики, заставили меня закрыть книгу. Но ненадолго. Через два месяца за неимением других печатных аналогов более решительно приступила к чтению.

© Sputnik. Евгений Одиноков Творец мифической Абхазии

И тут начался настоящий детектив в духе Умберто Эко. Он создает интеллектуальную игру с читателем, когда автор всегда на один шаг впереди читателя, когда он знает много больше. Список тайных обществ – масоны, гностики, тамплиеры – сначала повергают в ужас. Целая конспирологическая теория трех редакторов, в которую начинают верить не только они, но и тайное сообщество, а порой даже сам читатель. Но самое главное – тайна, которую хочется разгадать, расшифровать. Если говорить в целом и обобщенно, то "Маятник Фуко" – это своего рода "Код да Винчи". Но, безусловно, второе – плод искушения для простодушных зрителей и любителей блокбастеров. Хотя Умберто Эко объединяет как рафинированных интеллектуалов, так и массового читателя.

Сегодня, спустя два года после смерти самого главного интеллектуала Европы ХХ века, отрадно понимать, что он был моим современником. И, конечно, время не сотрет из памяти имя гения ХХ века не только спустя два года, но и спустя тысячелетия.

Эко при имени прежнем.