Доехать любой ценой

В нашей стране существует множество проблем, на перечисление и обсуждение которых может уйти много времени, но та ситуация, которая сложилась сегодня на наших дорогах, требует безотлагательного вмешательства самых компетентных органов и всей общественности, считает колумнист Sputnik Абхазия.

Достаточно обратиться к статистике, чтобы наглядно продемонстрировать весь масштаб трагедии, нашей общей трагедии.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Слепые" перекрестки Сухума: кто и в чем виноват

Согласно данным из открытых источников, во время Отечественной войны народа Абхазии погибло более четырех тысяч человек с нашей стороны. В то же время, согласно данным аналитической справки штаба МВД Республики Абхазия за период с 1994 по 2016 год, число жертв ДТП на дорогах составляет 1336 человек.

Иными словами, в мирное время за данный период погибло почти половина от числа людей, погибших во время боевых действий, не говоря уже о количестве людей, получивших увечья различной тяжести в этих происшествиях – их, к слову, уже 5221 человек.

Данная проблема существует не только у нас, с ней сталкивались и сталкиваются многие страны. Абхазии необходимо начать более интенсивно перенимать опыт зарубежных стран в вопросе регулирования дорожного движения. Если обратиться к мировой статистике, то можно усмотреть положительную тенденцию в развитых странах, хотя и там поначалу наблюдалось значительное количество проблем с обеспечением безопасности на дорогах.

В США, которые считаются прогрессивными в области обеспечения безопасности на дорогах, количество погибших начало неуклонно снижаться еще с 70-х годов ХХ века. Швеция, где пик гибели людей приходился на 70-е годы, сейчас приближается к нулевой отметки смертности на дорогах, при том, что за данный период времени количество машин на дорогах удвоилось.

В Японии количество жертв на дорогах сокращается уже 13 лет подряд, и в год там гибнет около четырех тысяч человек при численности населения около 127 миллионов. Наиболее безопасными, согласно статистике, являются дороги стран Европы, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате ДТП в мире ежедневно погибают более трех тысяч человек и около 100 тысяч получают травмы различной степени тяжести. Согласно докладу ВОЗ, существует пять основных факторов риска на дорогах: пренебрежение ремнями безопасности (по статистике, в 75 случаях из 100 ремни безопасности предотвращают смертельные повреждения при авариях), нарушение скоростного режима, езда без шлемов мотоциклистами, отсутствие специальных кресел для детей в машинах и езда в нетрезвом виде (согласно некоторым статистическим данным, каждая четвертая авария совершается именно нетрезвыми водителями).

Обращаясь к зарубежному опыту, стоит обратить внимание на меры, которые были приняты развитыми странами для улучшения ситуации на дорогах. Практически в каждой стране, где удалось добиться прогресса в данном вопросе, были приняты жесткие меры. Например, в Великобритании, где почти 125 лет назад произошел первый в мире зафиксированный наезд на пешехода с летальным исходом, смертность на дорогах уменьшилась вдвое за последние 20 лет.

Одной из причин тому стало установка камер, регулирующих скоростной режим, благодаря которым показатели смертности и серьезных увечий уменьшились на 42%.

Другими причинами стали увеличение штрафов за проезд на красный свет, в пьяном виде, непристегнутый ремень и так далее. Иным путем пошли в Швеции, где более детальное внимание уделили не столько ужесточению правил, сколько созданию технических условий для их соблюдения.

В целом, принимаемые меры в развитых странах во многом схожи. Однако главным отличием от нас является неотвратимость наказания и высокие штрафы, чтобы водителю было выгоднее соблюдать правила, нежели лишиться ощутимой суммы денег, остаться без прав на длительный срок или вовсе отправиться в места не столь отдаленные.

Каким бы затратным и долгим ни был выход из сложившейся ситуаций в нашей стране, в сфере обеспечения безопасности на дорогах, – его необходимо найти, ведь преимущественно на дорогах гибнут молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, то есть молодежь нашей страны, от которой напрямую зависит будущее государства. Механизмов решения данной проблемы достаточно много, можно заимствовать опыт стран, которые уже долгое время успешно справляются с аналогичной задачей, и "изобретать велосипед" надобности нет.

Правительству необходимо уделить этому вопросу более пристальное внимание: увеличить жалование сотрудников соответствующих структур, чтобы свести к минимуму коррупционную составляющую, усилить контроль расходования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения безопасности на дорогах, увеличить число камер, ужесточить наказания, поднять штрафы, заняться прокладкой асфальтового покрытия, взамен изношенных и многое другое.

Однако у правительства уйдет куда меньше времени и ресурсов, если наше общество наконец осознает, что дальше по этому пути нам идти нельзя. Необходимо изменить уже свое отношение к данному вопросу и поднять уровень ответственности граждан, как перед самими собой, так и перед всеми остальными членами общества.