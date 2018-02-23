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Коробки с подарками

Несколько причин обратить внимание на мужской праздник

© Fotolia/ Melpomene
Колумнисты
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Асмат Цвижба
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Порадовав нас праздником жертв Амура, февраль стремительно приблизил всех женщин к 23 февраля, однако, в Абхазии никакого ажиотажа по этому поводу обычно не наблюдается. Колумнист Sputnik Абхазия рассуждает о том, как исправить ситуацию.

Ко Дню Святого Валентина весь мужской пол в агонии изучал цветочные магазины Сухума и ломал голову над оригинальным подарком для своей второй половины, попутно пытаясь запомнить выбор, чтобы не повториться к 8 Марта. А вот женщины более спокойно подходят к празднованию 23 февраля.

День святого Валентина в Донецке
© Sputnik. Сергей Аверин
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Уверена, что многие слышали подобные оправдания от женщин — "не служил — подарок не заслужил", "23 февраля — национальный праздник в России". Но справедливо ли это? Ведь каждый мужчина кого-то "защищает", будь то семья, ребенок, социальный статус. Словом, найти привязку для празднования можно, если хорошо постараться.

Вопрос в другом. Хотим ли мы стараться? Прекрасный женский пол привык получать подарки по любому поводу: День матери, 8 Марта, именины, день рождения ребенка, дата первого свидания, первый разговор со свекром и еще много других грамотно выдуманных поводов. Признаемся честно, тот же Валентин просто служит "репетицией" к мартовскому празднику.

Мужчины же подобным вниманием обделены, чтобы не быть обвиненными в излишней инфантильности.

Милые женщины, оставьте все свои предрассудки, отбросьте познания о происхождении праздника и просто порадуйте сильный пол. Попробуйте один день не придираться к привычкам мужа, не ругаться на двойки сына, не говорить брату, что его любят меньше.

Выйдите за рамки инста-поздравлений. В крайнем случае, выбирая фотографию, не забудьте об "удачности" ракурса вашего мужчины.

Включите фантазию, вспомните о кулинарных предпочтениях второй половинки, да и вообще о его привычках. Обратите внимание, возможно, у него даже есть хобби.

Итак, инструкция к 23 февраля:

  • Проведите тщательный анализ предпочтений своего суженного.
  • Попытайтесь сильно не удивляться, вам может раскрыться ранее неизвестная информация.
  • Выберите подарок.
  • Если не срослось с пунктом 3, просто приготовьте праздничный ужин.
  • Всего лишь сутки старайтесь не влиять на нервную систему виновника торжества.

Пять простых пунктов и вы — идеальная представительница женского пола, о чем обязательно вспомнят в ближайшее время. Ведь 8 Марта не за горами.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции




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