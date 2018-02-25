На краю России: сопротивление льду и геополитические вопросы

Делиться своими впечатлениями он будет в специальной рубрике Sputnik "Заметки абхазского путешественника".

Сегодня буду говорить о прошлом и настоящем, задам непопулярные вопросы, поделюсь впечатлениями от долгой дороги на Большую землю, параллельно рассказывая о механике моего путешествия.

Жить здесь и сейчас © Фото: Арлен Ласурия От Сухума до Москвы за 157 часов

Неспешно иду по незнакомому Южно-Сахалинску. Ночь, тишина, на улице ни души, только сильно свистит ветер. Размышляю. Почему я на другом конце мира? Что заставило меня на время бросить привычную жизнь? Главное, это само путешествие — ежедневно обрушивающее на тебя все новые потоки информации. Это прекрасные дни, затягивающие и опьяняющие. Возможно, еще дело в том, что жизнь коротка и хочется впитать максимум впечатлений. А может, просто не стоит проводить все время в убежище, жить привычным ритмом. Есть безопасность, но нет новых ощущений. Наверное, у каждого из нас есть некий статус, положение, которому нужно следовать. Часто со временем он поглощает нас настолько, что за ним ничего не остается. Рядом с нами всегда близкие, семья, фамилия. А что, если остаться без всего этого? Общаться с людьми с нуля, доказывать словами и поступками свой вес. Понять для себя многое, что ускользает в рутине жизни. Жить здесь и сейчас.

Палатка, каучсерфинг, хостел

Перед путешествием я прикинул, где мне останавливаться. В идеале хотел спать в палатке, в спальном мешке. Но в условиях зимы это было неосуществимо. Пришлось бы брать с собой большой тяжелый груз, а это не входило в мои планы, так как я собирался много передвигаться. О полноценном освещении поездки тоже можно было бы забыть — я был бы привязан к палатке, без электричества и возможности набирать много текста или обрабатывать видео. Реальных вариантов было три — отели, хостелы или каучсерфинг. Последний вариант — это когда через специальный сайт или странички в соц сетях люди предлагают остановиться у них бесплатно, путешественники шлют им заявки и люди их одобряют. Было приятной неожиданностью, что только в Сухуме более 100 человек готовы бесплатно принять путешественников.

Так вот я зарегистрировался на подобном сайте и хотел с Камчатки кинуть запросы в Южно-Сахалинск и Владивосток. Но быстро осознал все минусы каучсерфинга в рамках моего путешествия. Нужно было знать точные даты нахождения в том или ином городе, что шло в разрез с моим свободным плаванием. Также я смог бы общаться максимум с одной семьей в одном городе, а хотелось большего общения. И хотелось меньшей зависимости интернета, а в случае каучсерфинга пришлось много времени проводить в сети, ища варианты. Мысль про отели отпала также быстро: жить одному в 4-х стенах — смертельная скука. Развеял мои сомнения хостел на Камчатке, в который мне повезло попасть. После этого выбор был очевиден. В нормальных хостелах чисто, уютно, в комнате несколько двухэтажных кроватей (мне встречалось от 2 до 7), каждый день меняются люди. Народ самый разнообразный и для человека, который хочет окунуться в жизнь того или иного города — это неоценимый опыт.

Караван историй

У некоторых людей интересных историй, как вещей в моем рюкзаке — очень много и они набиты битком. Поэтому с одной стороны, не хочется, чтоб люди менялись так часто, хочется слушать их еще и еще. Но в путешествии хорошо понимаешь, что привязываться нельзя, ведь через несколько часов или дней с попутчиком придется попрощаться. Поэтому с другой стороны, новые люди — новые истории. Ты слышишь истории и понимаешь больше о многообразии различных народов, культур, профессий и человеческих качеств. Один человек рассказывал, как ему и его команде поручили снять короткий фильм о браконьерах Сахалина. Они отправились в дебри острова и долго там жили, периодически выбираясь поближе к цивилизации, чтобы пополнить провизию и зарядить гаджеты. А заряжать было что. Съемку вели при помощи квадрокоптера за 400 000 рублей. Когда видели браконьеров, близко не подлетали, чтобы они не услышали квадрокоптер и не попали в него из ружья. Запомнились мне и слова специалиста по ЛЭП (линиям электропередач), который принимал участие в подготовке к Олимпиаде в Сочи и рассказал о внутренней кухне этого гигантского проекта. А также про события 2015 году, когда Крым остался без света и Россия запустила 3 энергоблок Ростовской атомной станции для энергомоста. Для того, чтобы подавать электричество в Крым, были протянуты провода с пропускной способностью 800 мегаватт.

© Фото: Денис Саманба Земля богов

И вот уж точно не думал, что слушая местных, мне захочется вникнуть в нюансы истории и геополитики. Но нахождение в этой части нашей планеты, где пересекаются геополитические интересы нескольких стран и пролито много крови, подталкивает к углублению в самые разные вопросы. Что есть Сахалин, чей он по праву? А Курильские острова? Да тут столько копий поломано. Вы только вдумайтесь! Внимание, дальше будет небольшой экскурс в историю и географию, который я старался сделать увлекательным и максимально коротким, но если вы заскучаете, промотайте вниз пару абзацев.

Аляску — Штатам, Курилы — Японии?

Сначала неофициально Сахалином владел Китай, а после 1855 года уже официально — Япония и Россия. В 1875 году Россия получила в полное владение Сахалин, а Япония — Курильские острова. После поражения в Русско-японской войне, Япония получила южную часть Сахалина. В 1920-25 годах Япония оккупирует северную часть острова. После Второй мировой войны, Сахалин и все Курильские острова становятся собственностью Советского Союза, но до сих пор Япония считает южные Курилы своей территорией. У каждого факта, приведенного выше, много нюансов и тонкостей, и находясь рядом с Курильскими островами, я много слышал про них от местных жителей. Я хотел поплыть в Южно-Курильск, чтобы глубже окунуться в эти вопросы. Но теплоходы ходят редко, застревают во льдах на несколько суток и такая поездка отняла бы у меня добрые полмесяца, поэтому точно не в этот раз. Что я узнал о Курилах? Население — менее 20 тысяч, жизни толком нет, они очень сейсмически опасны (примерно раз в месяц хорошо трясет). Граничат с Японией, которая являясь 10-й в мире по численности и только 61-й по размеру, отчаянно нуждается в новых территориях, и хочет не все Курилы, а только Южные.

Обдумывая полученную информацию и продолжая говорить с местными жителями, я невольно начал сравнивать судьбу Курил и Аляски. Я всегда думал, что решение России продать Аляску США — непродуманное и провальное. Променять огромные природные богатства на деньги, которые быстро потратятся на государственные нужды — разве это рационально? Еще помнил со школы, что продала Аляску Екатерина II — на этом мои знания заканчивались. Я начал читать. Оказалось, что в середине ХIX века Российская Империя, вымотанная Крымской войной, нуждалась в деньгах, а Аляска, открытая вот уже более сотни лет российскими мореплавателями, хоть и представляла интерес для России, но требовала значительных ресурсов для своего исследования. В те времена Россия дружила с США, поэтому не рассматривала эту территорию, как стратегически важную. Более того, в России знали, что на Аляске много золота, и боялись, что вскоре оно привлечет англичан, поэтому нужно либо продавать Аляску, либо готовиться в войне. У России денег не было, как на удержание гигантской территории, так и на плановое освоение Аляски. С такими аргументами князь Константин Романов обратился к своему брату Александру ll с просьбой продажи Аляски. Она была продана за 7 млн долларов — огромную сумму по тем временам, способную принести много пользы Российской Империи. На эти деньги было куплено золото, которое на английском фрегате перевозилось в Санкт-Петербург. А далее последовало случайное либо спланированное несчастье — во время шторма корабль затонул, Россия ничего не получила, а деньги растворились в истории.

Подведем итоги. Можно спорить, кто проиграл от данной сделки, но то, что выиграла Аляска — несомненно. По крайнем мере, к такому выводу я прихожу, слушая местных жителей Дальнего Востока. Камчатка и Курилы почти не освоены, а что освоено, безжалостно эксплуатируется, с нарушением экосистемы и природного баланса. На Сахалине это особо ярко выражено. После развала Союза начался отток населения на материк и упадок региона. В краю, в котором должно быть в изобилии рыбы, ее почти не осталось. Люди жалуются, что им запрещено ловить рыбу даже на уровне хобби, так как ее почти нет в реках, медведи злые и голодные без своего основного корма.

Так может никакой трагедии нет и это было правильное решение продать Аляску? Ведь там заботятся о природе лучше, по крайней мере, здесь так говорят. Дальше я провел параллели с современной историей Курил. Я продолжал думать, пытаясь найти наиболее справедливое решение спорных вопросов. Конечно, это лишь частные размышления. Но так хочется, чтобы у России хватало сил и систематического подхода не только на Западные и Южные края, но также и на Центральные и Восточные. И чтобы в итоге маленькие Курилы выиграли. Как и другие территории России, полные ресурсов и потенциала.

© Фото: Денис Саманба Южно-Сахалинск. Площадь Победы

Южный

В Южном (так местные называют Южно-Сахалинск) мало чего-то яркого в самом городе. Давайте быстро пробежимся по этим местам. Эффектная площадь Победы с большим мемориальным комплексом — в темноте смотрится очень эффектно. Ее кусочки можно увидеть на фото выше. Также выделяется Сахалинский краеведческий музей, построенный японцами до Второй мировой войны. Это единственное сооружение в России, выполненное в традиционном японском стиле "тэйкан-дзукури". И вишенка на торте — спортивно-туристический комплекс "Горный воздух". Как я понял, это главный горнолыжный курорт Дальнего Востока, и он является визитной карточкой Сахалина. Высокое качество подготовки трасс и благоприятные климатические условия позволяют растягивать зимний сезон на 4-5 месяцев и проводить здесь соревнования мирового уровня. 16 трасс различного уровня сложности, общей протяжённостью 25 км, 60000 туристов за сезон, приятные цены. Последнее особенно важно, потому что такое в этом крае встретишь редко. Цены в магазинах Сахалина процентов на 50% дороже абхазских, на Камчатке этот процент доходит до диких 80-100. Сказывается удаленность от материка и невозможность доставки товаров наземным транспортом при небольшом количестве жителей. Как следствие — высокие транспортные издержки.

Но про это все забываешь, стоит выехать за город. Если Петропавловск-Камчатский окружает тундра, то Южно-Сахалинск находится среди сахалинских сопок у основания приземистой горы Большевик и сливается с окружающей его непроходимой тайгой. Садимся на снегоход, едем час и мы у Бухты Тихая — живописного уголка Охотского моря, любимого у местных художников. С пика Смелый открываются величественные горные хребты, недалеко маленький остров Заметный, он же Птичий. Но главная особенность этого места в том, что зимой воды мелких ручьёв, стекающих с крутых склонов гор, падая с высоты, замерзают, образуя сосульки высотой до 30 метров в виде застывших водопадов. Вокруг скалы, гроты, красивейшие ледопады. Рай не только для путешественников, но и для смелых альпинистов. Если вы взяли в аренду машину и желательно снегоход, то увидеть можно ещё много всего: интересное японское железнодорожное сооружение "Чертов мост", расположенное на высоте между сопками или мыс Евстафия, по дороге к которому вы увидите не только необыкновенные панорамы, но и ветроэлектростанции, угольные разрезы, заброшенные со времен Союза, с бирюзовыми озерами, образованные природой в них и первый в России большой завод по производству сжиженного газа. А если приплюсовать вертолетные экскурсии, то, как и на Камчатке, потенциал отдыха становится очень велик и многообразен. Все это великолепие требовало средств и времени, поэтому я решил отправиться дальше.

Сквозь лёд

На автобусе еду в Холмск, порт на западе Сахалина, чтобы добраться до материка. Я вообще думал, что можно будет легко путешествовать морем между Камчаткой, Сахалином и Владивостоком. К моему удивлению, в этом огромном регионе помимо соединения Сахалина и Курил, есть всего один водный маршрут — Холмск-Ванино. Так Сахалин связан с большой землей.

© Фото: Денис Саманба Дорога к Холмску

Это уникальная морская железнодорожная паромная переправа. Перевозит, как грузы, так и пассажиров, но акцент делает именно на грузах. Поэтому на моих глазах паром поплыл всего с 1 человеком на борту. А вот, когда я плыл, нас было 15. Большинство взяли места на более премиальную верхнюю палубу. И прогадали. Температура —25-27 за бортом вкупе с сильным ветром охлаждали верхнюю палубу настолько, что пассажиры начали жаловаться на холод в каютах. Зато на нижней, находящейся ниже уровня воды, где и остановился я по причине дешевых билетов, было более, чем тепло. Долгие часы я ходил и разглядывал паром.

© Фото: Денис Саманба Паром соединяющий Сахалин с большой землей

Слово "паром" не должно вводить в заблуждение. Эти дизель-электроходы длиннее футбольного поля — целых 127 метров при ширине в 20 метров. Для сравнения, габариты Титаника — 269 на 28. Эти паромы специально проектировались и строились для этого маршрута. Они рассчитаны на перевозку 100 пассажиров, а главное, 28 железнодорожных вагонов либо 37 фур за один рейс. Вы не ослышались. Грузовой поезд, следующий, например, из Владивостока или Москвы, подъезжает к порту Ванино, вагоны грузятся на паром, в Холмске меняются тележки вагонов (колеса, грубо говоря; чтобы соответствовать габаритам ж/д Сахалина, построенной на японский манер) и состав следует до Южно-Сахалинска. Я был переполнен впечатлениями от морской части пути и от открытий в области судостроения. Дочитывал "Убить пересмешника" Харпер Ли и заснул.

© Фото: Денис Саманба Паром. Прохождение через лед

Проснулся от дикого скрежета. Звук, как будто на паром сверху падает град из металла. Сонный одеваюсь, шатаясь, бегу наверх. Долгие ступени, лестницы, перелеты, этажи, двери и вот я выхожу на ночную палубу. Лютый ветер, несколько таких же зевак и наш паром, со всех сторон окруженный льдом. Сначала он был редкий, потом все более плотный и вот уже мы идем через сплошной слой льда без единой трещины. Скажу, что последние 7 часов из 19 часов пути мы шли ломали лед. Незабываемое зрелище.

На край России

Далее был поезд Ванино-Владивосток через Хабаровск. Так и не понял, сколько всего плановых остановок поезда: то ли 102, то ли 106, в общем в том районе. Зато точно посчитал время остановок — 7 ч 21 мин. Суммарно же мы ехали 38 ч 30 минут. Поезд понравился дружелюбием персонала: еще не видел, чтобы начальник поезда периодически ходил по вагонам и выборочно опрашивал пассажиров о том, насколько им комфортно и каких изменений хотели бы они в будущем на железных дорогах. С таким отношением ехать в два раза приятнее, что скрывать.

© Фото: Денис Саманба Заснеженные деревни в лесах Дальнего Востока

По дороге взгляд невольно останавливался на заснеженных деревеньках и одиноких домиках в лесах Дальнего Востока. Как они там живут? Будет интересно когда-то это выяснить. А пока — поезд несет меня ближе к краю России, где в странном соседстве находятся две Кореи, Китай и Япония.

Выхожу из поезда солнечным ранним утром. Мой организм устал от отдыха и требует движения. Я по адресу — меня встречает огромный Владивосток, в котором придется много ходить. Самое одинокое путешествие медленно подходит к главному испытанию моей жизни — автостопу из Владивостока в Москву.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Денис Саманба Путешествие Дениса Саманба. Ночной Владивосток.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции