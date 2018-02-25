На краю России: сопротивление льду и геополитические вопросы

Делиться своими впечатлениями он будет в специальной рубрике Sputnik "Заметки абхазского путешественника".
Сегодня буду говорить о прошлом и настоящем, задам непопулярные вопросы, поделюсь впечатлениями от долгой дороги на Большую землю, параллельно рассказывая о механике моего путешествия.
Жить здесь и сейчас
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Фото: Арлен Ласурия
Неспешно иду по незнакомому Южно-Сахалинску. Ночь, тишина, на улице ни души, только сильно свистит ветер. Размышляю. Почему я на другом конце мира? Что заставило меня на время бросить привычную жизнь? Главное, это само путешествие — ежедневно обрушивающее на тебя все новые потоки информации. Это прекрасные дни, затягивающие и опьяняющие. Возможно, еще дело в том, что жизнь коротка и хочется впитать максимум впечатлений. А может, просто не стоит проводить все время в убежище, жить привычным ритмом. Есть безопасность, но нет новых ощущений. Наверное, у каждого из нас есть некий статус, положение, которому нужно следовать. Часто со временем он поглощает нас настолько, что за ним ничего не остается. Рядом с нами всегда близкие, семья, фамилия. А что, если остаться без всего этого? Общаться с людьми с нуля, доказывать словами и поступками свой вес. Понять для себя многое, что ускользает в рутине жизни. Жить здесь и сейчас.
Палатка, каучсерфинг, хостел
Перед путешествием я прикинул, где мне останавливаться. В идеале хотел спать в палатке, в спальном мешке. Но в условиях зимы это было неосуществимо. Пришлось бы брать с собой большой тяжелый груз, а это не входило в мои планы, так как я собирался много передвигаться. О полноценном освещении поездки тоже можно было бы забыть — я был бы привязан к палатке, без электричества и возможности набирать много текста или обрабатывать видео. Реальных вариантов было три — отели, хостелы или каучсерфинг. Последний вариант — это когда через специальный сайт или странички в соц сетях люди предлагают остановиться у них бесплатно, путешественники шлют им заявки и люди их одобряют. Было приятной неожиданностью, что только в Сухуме более 100 человек готовы бесплатно принять путешественников.
Так вот я зарегистрировался на подобном сайте и хотел с Камчатки кинуть запросы в Южно-Сахалинск и Владивосток. Но быстро осознал все минусы каучсерфинга в рамках моего путешествия. Нужно было знать точные даты нахождения в том или ином городе, что шло в разрез с моим свободным плаванием. Также я смог бы общаться максимум с одной семьей в одном городе, а хотелось большего общения. И хотелось меньшей зависимости интернета, а в случае каучсерфинга пришлось много времени проводить в сети, ища варианты. Мысль про отели отпала также быстро: жить одному в 4-х стенах — смертельная скука. Развеял мои сомнения хостел на Камчатке, в который мне повезло попасть. После этого выбор был очевиден. В нормальных хостелах чисто, уютно, в комнате несколько двухэтажных кроватей (мне встречалось от 2 до 7), каждый день меняются люди. Народ самый разнообразный и для человека, который хочет окунуться в жизнь того или иного города — это неоценимый опыт.
Караван историй
У некоторых людей интересных историй, как вещей в моем рюкзаке — очень много и они набиты битком. Поэтому с одной стороны, не хочется, чтоб люди менялись так часто, хочется слушать их еще и еще. Но в путешествии хорошо понимаешь, что привязываться нельзя, ведь через несколько часов или дней с попутчиком придется попрощаться. Поэтому с другой стороны, новые люди — новые истории. Ты слышишь истории и понимаешь больше о многообразии различных народов, культур, профессий и человеческих качеств. Один человек рассказывал, как ему и его команде поручили снять короткий фильм о браконьерах Сахалина. Они отправились в дебри острова и долго там жили, периодически выбираясь поближе к цивилизации, чтобы пополнить провизию и зарядить гаджеты. А заряжать было что. Съемку вели при помощи квадрокоптера за 400 000 рублей. Когда видели браконьеров, близко не подлетали, чтобы они не услышали квадрокоптер и не попали в него из ружья. Запомнились мне и слова специалиста по ЛЭП (линиям электропередач), который принимал участие в подготовке к Олимпиаде в Сочи и рассказал о внутренней кухне этого гигантского проекта. А также про события 2015 году, когда Крым остался без света и Россия запустила 3 энергоблок Ростовской атомной станции для энергомоста. Для того, чтобы подавать электричество в Крым, были протянуты провода с пропускной способностью 800 мегаватт.
И вот уж точно не думал, что слушая местных, мне захочется вникнуть в нюансы истории и геополитики. Но нахождение в этой части нашей планеты, где пересекаются геополитические интересы нескольких стран и пролито много крови, подталкивает к углублению в самые разные вопросы. Что есть Сахалин, чей он по праву? А Курильские острова? Да тут столько копий поломано. Вы только вдумайтесь! Внимание, дальше будет небольшой экскурс в историю и географию, который я старался сделать увлекательным и максимально коротким, но если вы заскучаете, промотайте вниз пару абзацев.
Аляску — Штатам, Курилы — Японии?
Сначала неофициально Сахалином владел Китай, а после 1855 года уже официально — Япония и Россия. В 1875 году Россия получила в полное владение Сахалин, а Япония — Курильские острова. После поражения в Русско-японской войне, Япония получила южную часть Сахалина. В 1920-25 годах Япония оккупирует северную часть острова. После Второй мировой войны, Сахалин и все Курильские острова становятся собственностью Советского Союза, но до сих пор Япония считает южные Курилы своей территорией. У каждого факта, приведенного выше, много нюансов и тонкостей, и находясь рядом с Курильскими островами, я много слышал про них от местных жителей. Я хотел поплыть в Южно-Курильск, чтобы глубже окунуться в эти вопросы. Но теплоходы ходят редко, застревают во льдах на несколько суток и такая поездка отняла бы у меня добрые полмесяца, поэтому точно не в этот раз. Что я узнал о Курилах? Население — менее 20 тысяч, жизни толком нет, они очень сейсмически опасны (примерно раз в месяц хорошо трясет). Граничат с Японией, которая являясь 10-й в мире по численности и только 61-й по размеру, отчаянно нуждается в новых территориях, и хочет не все Курилы, а только Южные.
Обдумывая полученную информацию и продолжая говорить с местными жителями, я невольно начал сравнивать судьбу Курил и Аляски. Я всегда думал, что решение России продать Аляску США — непродуманное и провальное. Променять огромные природные богатства на деньги, которые быстро потратятся на государственные нужды — разве это рационально? Еще помнил со школы, что продала Аляску Екатерина II — на этом мои знания заканчивались. Я начал читать. Оказалось, что в середине ХIX века Российская Империя, вымотанная Крымской войной, нуждалась в деньгах, а Аляска, открытая вот уже более сотни лет российскими мореплавателями, хоть и представляла интерес для России, но требовала значительных ресурсов для своего исследования. В те времена Россия дружила с США, поэтому не рассматривала эту территорию, как стратегически важную. Более того, в России знали, что на Аляске много золота, и боялись, что вскоре оно привлечет англичан, поэтому нужно либо продавать Аляску, либо готовиться в войне. У России денег не было, как на удержание гигантской территории, так и на плановое освоение Аляски. С такими аргументами князь Константин Романов обратился к своему брату Александру ll с просьбой продажи Аляски. Она была продана за 7 млн долларов — огромную сумму по тем временам, способную принести много пользы Российской Империи. На эти деньги было куплено золото, которое на английском фрегате перевозилось в Санкт-Петербург. А далее последовало случайное либо спланированное несчастье — во время шторма корабль затонул, Россия ничего не получила, а деньги растворились в истории.
Подведем итоги. Можно спорить, кто проиграл от данной сделки, но то, что выиграла Аляска — несомненно. По крайнем мере, к такому выводу я прихожу, слушая местных жителей Дальнего Востока. Камчатка и Курилы почти не освоены, а что освоено, безжалостно эксплуатируется, с нарушением экосистемы и природного баланса. На Сахалине это особо ярко выражено. После развала Союза начался отток населения на материк и упадок региона. В краю, в котором должно быть в изобилии рыбы, ее почти не осталось. Люди жалуются, что им запрещено ловить рыбу даже на уровне хобби, так как ее почти нет в реках, медведи злые и голодные без своего основного корма.
Так может никакой трагедии нет и это было правильное решение продать Аляску? Ведь там заботятся о природе лучше, по крайней мере, здесь так говорят. Дальше я провел параллели с современной историей Курил. Я продолжал думать, пытаясь найти наиболее справедливое решение спорных вопросов. Конечно, это лишь частные размышления. Но так хочется, чтобы у России хватало сил и систематического подхода не только на Западные и Южные края, но также и на Центральные и Восточные. И чтобы в итоге маленькие Курилы выиграли. Как и другие территории России, полные ресурсов и потенциала.
Южный
В Южном (так местные называют Южно-Сахалинск) мало чего-то яркого в самом городе. Давайте быстро пробежимся по этим местам. Эффектная площадь Победы с большим мемориальным комплексом — в темноте смотрится очень эффектно. Ее кусочки можно увидеть на фото выше. Также выделяется Сахалинский краеведческий музей, построенный японцами до Второй мировой войны. Это единственное сооружение в России, выполненное в традиционном японском стиле "тэйкан-дзукури". И вишенка на торте — спортивно-туристический комплекс "Горный воздух". Как я понял, это главный горнолыжный курорт Дальнего Востока, и он является визитной карточкой Сахалина. Высокое качество подготовки трасс и благоприятные климатические условия позволяют растягивать зимний сезон на 4-5 месяцев и проводить здесь соревнования мирового уровня. 16 трасс различного уровня сложности, общей протяжённостью 25 км, 60000 туристов за сезон, приятные цены. Последнее особенно важно, потому что такое в этом крае встретишь редко. Цены в магазинах Сахалина процентов на 50% дороже абхазских, на Камчатке этот процент доходит до диких 80-100. Сказывается удаленность от материка и невозможность доставки товаров наземным транспортом при небольшом количестве жителей. Как следствие — высокие транспортные издержки.
Но про это все забываешь, стоит выехать за город. Если Петропавловск-Камчатский окружает тундра, то Южно-Сахалинск находится среди сахалинских сопок у основания приземистой горы Большевик и сливается с окружающей его непроходимой тайгой. Садимся на снегоход, едем час и мы у Бухты Тихая — живописного уголка Охотского моря, любимого у местных художников. С пика Смелый открываются величественные горные хребты, недалеко маленький остров Заметный, он же Птичий. Но главная особенность этого места в том, что зимой воды мелких ручьёв, стекающих с крутых склонов гор, падая с высоты, замерзают, образуя сосульки высотой до 30 метров в виде застывших водопадов. Вокруг скалы, гроты, красивейшие ледопады. Рай не только для путешественников, но и для смелых альпинистов. Если вы взяли в аренду машину и желательно снегоход, то увидеть можно ещё много всего: интересное японское железнодорожное сооружение "Чертов мост", расположенное на высоте между сопками или мыс Евстафия, по дороге к которому вы увидите не только необыкновенные панорамы, но и ветроэлектростанции, угольные разрезы, заброшенные со времен Союза, с бирюзовыми озерами, образованные природой в них и первый в России большой завод по производству сжиженного газа. А если приплюсовать вертолетные экскурсии, то, как и на Камчатке, потенциал отдыха становится очень велик и многообразен. Все это великолепие требовало средств и времени, поэтому я решил отправиться дальше.
Сквозь лёд
На автобусе еду в Холмск, порт на западе Сахалина, чтобы добраться до материка. Я вообще думал, что можно будет легко путешествовать морем между Камчаткой, Сахалином и Владивостоком. К моему удивлению, в этом огромном регионе помимо соединения Сахалина и Курил, есть всего один водный маршрут — Холмск-Ванино. Так Сахалин связан с большой землей.
Это уникальная морская железнодорожная паромная переправа. Перевозит, как грузы, так и пассажиров, но акцент делает именно на грузах. Поэтому на моих глазах паром поплыл всего с 1 человеком на борту. А вот, когда я плыл, нас было 15. Большинство взяли места на более премиальную верхнюю палубу. И прогадали. Температура —25-27 за бортом вкупе с сильным ветром охлаждали верхнюю палубу настолько, что пассажиры начали жаловаться на холод в каютах. Зато на нижней, находящейся ниже уровня воды, где и остановился я по причине дешевых билетов, было более, чем тепло. Долгие часы я ходил и разглядывал паром.
Слово "паром" не должно вводить в заблуждение. Эти дизель-электроходы длиннее футбольного поля — целых 127 метров при ширине в 20 метров. Для сравнения, габариты Титаника — 269 на 28. Эти паромы специально проектировались и строились для этого маршрута. Они рассчитаны на перевозку 100 пассажиров, а главное, 28 железнодорожных вагонов либо 37 фур за один рейс. Вы не ослышались. Грузовой поезд, следующий, например, из Владивостока или Москвы, подъезжает к порту Ванино, вагоны грузятся на паром, в Холмске меняются тележки вагонов (колеса, грубо говоря; чтобы соответствовать габаритам ж/д Сахалина, построенной на японский манер) и состав следует до Южно-Сахалинска. Я был переполнен впечатлениями от морской части пути и от открытий в области судостроения. Дочитывал "Убить пересмешника" Харпер Ли и заснул.
Проснулся от дикого скрежета. Звук, как будто на паром сверху падает град из металла. Сонный одеваюсь, шатаясь, бегу наверх. Долгие ступени, лестницы, перелеты, этажи, двери и вот я выхожу на ночную палубу. Лютый ветер, несколько таких же зевак и наш паром, со всех сторон окруженный льдом. Сначала он был редкий, потом все более плотный и вот уже мы идем через сплошной слой льда без единой трещины. Скажу, что последние 7 часов из 19 часов пути мы шли ломали лед. Незабываемое зрелище.
На край России
Далее был поезд Ванино-Владивосток через Хабаровск. Так и не понял, сколько всего плановых остановок поезда: то ли 102, то ли 106, в общем в том районе. Зато точно посчитал время остановок — 7 ч 21 мин. Суммарно же мы ехали 38 ч 30 минут. Поезд понравился дружелюбием персонала: еще не видел, чтобы начальник поезда периодически ходил по вагонам и выборочно опрашивал пассажиров о том, насколько им комфортно и каких изменений хотели бы они в будущем на железных дорогах. С таким отношением ехать в два раза приятнее, что скрывать.
По дороге взгляд невольно останавливался на заснеженных деревеньках и одиноких домиках в лесах Дальнего Востока. Как они там живут? Будет интересно когда-то это выяснить. А пока — поезд несет меня ближе к краю России, где в странном соседстве находятся две Кореи, Китай и Япония.
Выхожу из поезда солнечным ранним утром. Мой организм устал от отдыха и требует движения. Я по адресу — меня встречает огромный Владивосток, в котором придется много ходить. Самое одинокое путешествие медленно подходит к главному испытанию моей жизни — автостопу из Владивостока в Москву.
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